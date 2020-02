Crece la alarma entre los vecinos de Zaldibar por los altos niveles de dioxinas tras el fuego en el vertedero

Los vecinos de Zaldíbar, Eibar y Ermua están cada vez más enfadados tras dos semanas del derrumbe del vertedero. Son 50 mil afectados por los altos niveles de dioxinas en el aire y una gestión improvisada del gobierno vasco.

El departamento vasco de Salud no descartaba este lunes ampliar el área habitada sobre la que aplicar las medidas preventivas recomendadas para los vecinos de estas localidades por la presencia de furanos y dioxinas en el aire por la combustión de los desechos almacenados en el vertedero de la empresa Verter Recycling, en función de la meteorología y la persistencia de la combustión en la escombrera.

Precisamente este martes íñigo Ukullu dará explicaciones en el parlamento vasco sobre los bandazos de su gobierno en la gestión del derrumbe de vertedero. "Sabemos que rechazó la ayuda de la la UME desde el mismo día que se produjo el desprendimiento. Claro, era el ejército español”, recuerda Carlos Herrera.

Además este martes hubo una rueda de pensa para informar a los residentes sobre este suceso en la que intervino un experto que lanzó un mensaje nada tranquilizador, según han advertido en el programa de COPE. “Ustedes conocerán el caso del envenenamiento del presidente de Ucrania hara unos 20 años, le destrozaron la cara intentando asesinarle. No hablamos de esos niveles”, advertía.

Una reunión en la que había "gente angustiada, con miedo, algunos indignados", personas que lo que necesitan es información y que le resuelvan el día a día, "que les digan lo que pueden hacer y lo que no", explicaba el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal.

Progresa la extinción del fuego y el acceso a la zona de búsqueda en Zaldibar

Entretanto el equipo que trabaja sobre el terreno del vertedero derrumbado en Zaldibar ha logrado estabilizar parte de la ladera y crear viales de acceso para apagar el incendio, con lo que va a mejorar la calidad del aire de la comarca y se facilitará la búsqueda de los dos desaparecidos.

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno, ha reconocido que el derrumbe del vertedero de residuos industriales "ha puesto encima de la mesa cómo tenemos que evolucionar en la gestión de residuos en Euskadi".

Por su parte, el secretario general de Presidencia del Gobierno Vasco, Jesús Peña, ha afirmado que la comisión técnica que gestiona el derrumbe del vertedero, donde dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, continúan sepultados bajo toneladas de residuos desde el pasado día 6, trabaja ya en un plan para el tratamiento de los residuos, que incluye la posibilidad del sellado de toda la escombrera.

De momento, la tierra y residuos que se están retirando para realizar la búsqueda de los trabajadores sepultados se está depositando en una cantera próxima.

Según los técnicos que coordinan las labores de extinción de los fuegos originados por la combustión espontánea de los gases almacenados en el vertedero, probablemente entre lunes y martes el fuego quedará controlado, con lo que la emisión de humo se reducirá y se atajará previsiblemente el problema de salud pública en los municipios de la comarca, después de que se detectarán niveles de furanos y dioxinas que podían ser nocivos.

En cualquier caso, el Gobierno Vasco no cambiará las recomendaciones sobre la calidad del aire para los vecinos de la comarca hasta que el jueves o el viernes se conozcan los resultados de las últimas muestras de aire, con especial atención a los parámetros sobre los agentes contaminantes denominados furanos y dioxinas.

El viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, ha indicado que el Gobierno Vasco aconsejó cerrar las ventanas y no ventilar ni realizar actividad física en las localidades de las proximidades del vertedero siniestrado, recurriendo a medidas garantistas de seguridad para la salud de sus vecinos, si bien ha insistido en un mensaje de tranquilidad y en que no hace falta usar mascarillas.

No se ha detectado "nada raro" en lo centros sanitarios ni un repunte de casos por problemas respiratorios en esa zona.

Paralelamente, siguen avanzando en la apertura de accesos hacia la zona de búsqueda preferente de los dos operarios desaparecidos y el miércoles comparecerán ante los medios técnicos de emergencias y de Seguridad responsables del operativo.

Los técnicos han indicado que la lluvia que ha caído en Bizkaia esta mañana no ha afectado al operativo, aunque si cayera con más intensidad y se prolongara podría llegar afectar a la estabilidad de la ladera.

Esta mañana, la Ertzaintza ha identificado por desórdenes públicos a nueve personas que, ataviadas con buzos blancos, se han encadenado y han cortado una carretera de acceso a Ermua, con pancartas denunciando que "la precariedad mata" y exigiendo que se aclare lo ocurrido en esa escombrera.

La empresa propietaria del vertedero siniestrado, Verter Recycling 2002, ha confiado en que una investigación en profundidad aclare lo que pasó y ha dicho que el Gobierno Vasco conocía el cambio sobre su proyecto inicial para construir el vertedero en el barrio Eitzaga de Zaldibar, y que contaba por tanto con la autorización ambiental pertinente.