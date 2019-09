Los continuos guiños de Sánchez a Errejón que pueden provocar una crisis con Iglesias y Podemos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha estado con Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo' para conceder la primera entrevista tras el fracaso en las negociaciones con Unidas Podemos para formar Gobierno . Durante el tiempo que ha durado la entrevista, el líder socialista ha hecho balance de los últimos meses de negociaciones y también, en clave electoral, ha realizado una serie de afirmaciones con la vista puesta en el próximo 10 de noviembre.

Uno de los momentos claves ha llegado cuando ha sido preguntado por la inesperada oferta de Albert Rivera para abstenerse en la investidura, junta al Partido Popular, si Sánchez aceptaba tres condiciones: 155 en Cataluña, pacto PSOE-Bildu en Navarra y política de impuestos. Sobre la oferta de última hora de Rivera, el líder socialista ha aprovechado para dar este palo a Iglesias: "Son compromisos que ya estoy cumpliendo. En un intento de acercar el PSOE a Ciudadanos, solo conté con el reproche de Unidas Podemos y la amenaza de Iglesias de que votaría que no si pacto con Ciudadanos".

A continuación ha realizado esta comparación entre Iglesias e Íñigo Errejón: “"Estaba dispuesto a dar los votos gratis para que Ángel Gabilondo gobernara en la Comunidad de Madrid y para que la ultraderecha no tuviera la influencia que hoy tiene. Hay diferencias muy notables entre cómo entiende la política Errejón e Iglesias”, por último ha aclarado que nunca ha hablado con el candidato de 'Más Madrid' a la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez inisiste en #SánchezARV en que "hay diferencias muy notables sobre cómo entiende la política Errejón y cómo lo hace Iglesias". https://t.co/Ez0y9ATjPL — laSexta (@laSextaTV) September 19, 2019

Los rumores de una posible formación liderada por Íñigo Errejón para la próxima cita ha cogido fuerza en las últimas semanas. Sobre estas informaciones, Sánchez ha seguido mostrando su opinión sobre la figura política de Íñigo Errejón: "He visto cosas que me parecen positivas, esperanzadoras, los votos no son de un partido u otro. Errejón ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice a Iglesias, que hubiera facilitado un gobierno progresista".

Muchos usuarios han reaccionado en Twitter a las palabras de Sánchez sobre Errejón, puntos de vista que han sido compartidos a través de las redes sociales.

A ver Sánchez no ha ido a salvarse el esta noche, ha ido a atacar a UP para que caiga mas votos sobre Errejon. Porque objetivamente está mejor posicionado, igledias quemado. Y además le resultaría mas fácil negociar.



Pero bueno, sinceramente yo lo he visto en su Linea6 — Anonimandome (@OtromenosGT) September 19, 2019