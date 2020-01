La respuesta de Herrera a Echenique y el gesto de Iglesias en su primer día en La Moncloa, entre lo más visto

El nuevo portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique aseguró este miércoles que "existen muchas diferencias" entre la elección de Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, como ministra de Igualdad en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y la etapa de Ana Botella, esposa del expresidente José María Aznar, como alcaldesa de Madrid.

En su programa de este jueves en COPE, Carlos Herrera le explicó esas diferencias entre Ana Botella e Irene Montero. "Te voy a decir las diferencias exactamente. Ana Botella es licenciada en Derecho y aprobó unas oposiciones para el cuerpo de técnicos de la Administración Civil del Estado. En virtud de ello trabajó en el Ministerio del Interior, en el Gobierno Civil de Logroño, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Delegación de Hacienda de Valladolid. Después de ello en política fue segunda teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid y luego alcaldesa. La otra a la que citas fue seis meses cajera de un hipermercado y después la pareja feliz -con muy buen expediente académico, ¿eh?- del nuevo vicepresidente del Gobierno. El matrimonio Ceaușescu. Hay sensibles diferencias", le dijo Herrera.

Este viernes, Herrera ha defendido la postura de Ana Oramas en la investidura y ha avisado a Coalición Canaria de las consecuencias si decide sancionar a su representante en el Congreso de los Diputados. "Nunca encontrará Coalición Canaria una persona con más dignidad, altura, integridad, educación, patriotismo y otras cuestiones que Ana Oramas. Si le toca un pelo a Ana Oramas, demostrará ser una formación absolutamente mezquina. Y esperemos que no caiga en ello", ha dicho.

De la llegada de los nuevos ministros al primer Consejo de Ministros debatían los tertulianos de 'El Programa de Ana Rosa', entre ellos Antonio Maestre e Isabel San Sebastián, cuando la periodista ha reparado en que el propio Antonio Maestre llevaba puesto en la solapa el pin antifascista que lucieron ayer Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Un gesto que ha indignado a San Sebastián, que increpaba así a Antonio Maestre: "¿no te da vergüenza? Estáis utilizando con desvergüenza un episodio trágico de la historia".

Una crítica a la que Maestre ha respondido con contundencia, insultando gravemente a la periodista: "¿No te da vergüenza a tí no ser antifascista? Tú te pones del lado de los nazis. Ese es tu sitio".

Ante estas indignantes palabras, la periodista ha estallado: "Vete a la... No me hagas perder la educación".

Esta mañana de martes ha estado cargada de actualidad política. A partir de esta misma semana los Consejos de Ministros se celebrarán los martes y desde primera hora hemos podido ver la llegada (con posado) de los nuevos ministros y ministras al Palacio de la Moncloa. Algunas de ellas han sido muy comentadas, como las de Garzón en traje o la de Castells que se olvidaba de posar.

Aun así, la más comentada y la que más comentarios ha generado en las redes ha sido la del nuevo vicepresidente Pablo Iglesias.

Del monólogo de Herrera de este jueves: "Bueno, pues el Poder Judicial ha hecho una nota suscrita por su comisión permanente que está compuesta por siete vocales de todas las adscripciones, es decir, no es una queja solo de la caverna de la mayoría conservadora, etcétera, etcétera. No, no, es de los progres también. Es un bofetón gordo a Iglesias diciéndole que se meta donde tiene que meterse. Esto como los recelos a Dolores Delgado no van a ser... Los magistrado del PP, que es lo que siempre intentan sugerir los del PSOE y los de Podemos".