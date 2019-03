Lluvia de críticas a Cayetana Álvarez de Toledo por presentarse por Barcelona y no hablar catalán

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha criticado este martes que la candidata 'popular' al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, se enorgullezca de no hablar catalán y lo ha considerado un "elogio a la ignorancia".

Ábalos, en su visita a las Fallas en Valencia, ha considerado "increíble" que la cabeza de lista por Barcelona al Congreso no es "ya que no conozca el catalán sino que diga con orgullo que lo desconoce". "Es todo en elogio a la ignorancia", ha reprochado Ábalos. De hecho, ha mantenido que si alguien en Valencia "despreciara el valenciano y dijera que no quiere hablarlo quedaría automáticamente invalidado" como candidato.

Ábalos se suma así a las críticas del eurodiputado del PP Santiago Fisas, que criticaba a Álvarez de Toledo por el mismo motivo y que esta semana se llevó las críticas del candidato a la alcaldía de Barcelona por populares, Josep Bou.

"No lo entiendo el por qué ni que pretende, pero entiendo que si está en un partido, es para cumplir y ayudar", ha afirmado Bou desde Bruselas, donde se ha desplazado para pedir que se cierre la "pseudoembajada" de la Generalitat de Cataluña en la capital europea. Bou ha recordado que el español es el idioma que habla "más del 60 por ciento" de la población de Barcelona. "Son dos idiomas que tienen que ser escuchados porque forman parte del imaginario intelectual y cultural de los catalanes", ha expresado.