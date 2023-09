"Llamada de atención" de colectivos vecinales este miércoles en la Plaza Nueva contra la "turistificación"

Asociaciones vecinales, principalmente del centro histórico de Sevilla, están convocadas este miércoles 27 de julio en la Plaza Nueva a las 19,00 horas para lanzar una "llamada de atención" ante el "problema de turistificación y masificación" que padece el Casco Antiguo por la presión cada vez mayor del turismo.

Fuentes de la plataforma SevillanosYa, convocante de la protesta, han explicado que la concentración persigue evidenciar que el centro es "una olla a presión" en la que "todo está diseñado para el turismo" y donde "no se cumplen ninguna de las normativas", desde las referentes a limpieza --"el Centro está insalubre"--, al tráfico --"coches, patinetes y bicis incumplen las señales de tráfico"-- y a la acústica, entre otras.

Igualmente, la plataforma vecinal quiere poner de manifiesto el "clamor popular" contra la "invasión de veladores que hacen imposible el tránsito" y "no respetan al residente" y llamar la atención sobre el "peligro" que todo esto tiene para "prestar servicios de emergencia sanitarios y de bomberos".

"No se está desarrollando un turismo sostenible", lamentan las fuentes consultadas por Europa Press, que aclaran: "No vamos contra ningún partido político. No vamos a entrar en debates políticos". Sí que reclaman una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para poder abordar el problema y plantearle entre otras medidas una moratoria en la concesión de licencias de nuevos pisos turísticos.