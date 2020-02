La lista de empresas que decidieron no ir al MWC antes de que se suspendiera

Esta tarde conocíamos que finalmente la organización ha decidido suspender el Congreso ante la baja masiva de empresas muy importantes en el sector, según ha confirmado la empresa organizadora del evento. En los últimos días y debido al brote de coronavirus, han cancelado su participación en el MWC compañías como Rakuten, Nokia, Ericsson, Amazon, Sony, Intel, Vivo, LG, Umidigi, Nvidia, Gigaset y Facebook mientras que el fabricante tecnológico chino Xiaomi reafirmaba su presencia. Finalmente, no se celebrará.

Según ha expresado su fundador y CEO, Hiroshi Mikitani, en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, Rakuten ha decidido dar prioridad a "la salud y seguridad" de sus clientes, socios y empleados, y ha apuntado que continuarán trabajando para el lanzamiento de su primera red móvil nativa en la nube a partir de abril.

Por su parte, Nokia, explica en una nota de prensa que ha decidido retirarse de la cita de Barcelona después de "una evaluación completa de los riesgos relacionados con una situación de rápido movimiento. El enfoque principal ha sido salvaguardar la salud y el bienestar de los empleados, al tiempo que reconoce la responsabilidad con la industria y los clientes. Nokia quiere agradecer a la GSMA así como a los gobiernos de China y España y la Generalitat de Cataluña.

We cancel participation at MWC 2020 in Barcelona #MWC20 https://t.co/WcJhY68Npr