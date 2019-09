Defensa abrirá una investigación a los militares que tomaban cervezas con sus armas en Barcelona

Este fin de semana se ha viralizado una polémica fotografía de un grupo de soldados en la terraza de un bar, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), tomando unas cervezas junto a sus armas.

El cóctel era perfecto para el independentismo que no ha dudado en utilizar las imágenes para crear alarma entre los catalanes.

Spanish occupation military drinking beer with weapons in the Catalan city of Vilafranca. This is the Terror intimidation of the Spanish Socialist party in Catalonia #HelpCatalonia pic.twitter.com/Y7wG9YysnK — Help Catalonia �� (@CataloniaHelp2) September 28, 2019

Entre ellos se encontraba el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, que escribía en inglés: “Tropas del Ejército español en Cataluña con armas automáticas y un par de cervezas...”

Spanish Army troops in Catalonia with automatic weapons and a couple of beers... pic.twitter.com/vX7wkttpVG — Josep Lluís Alay �� (@josepalay) September 28, 2019

A este se unían los diputados de ERC, Gabriel Rufián y de EH Bildu, Jon Iñarritu:

Seguro que después de la cerveza el rifle automático pesa menos. pic.twitter.com/OOS9fE5CDR — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 28, 2019

Menudo disgusto se van a llevar los militares que se han paseado armados por Vilafranca hoy, cuando se enteren que las ������ que se han metido les van a suponer como mínimo un mes de arresto.



¿A q sí @Defensagob ?@LaRepublicaCat pic.twitter.com/RjdRhZMRmF — Jon Inarritu (@JonInarritu) September 28, 2019

‼️ FORA L’EXÈRCIT DE VILAFRANCA



Aquest dissabte desenes de militars s’han passejat impunement per Vilafranca. Des d’Esquerra Republicana ����



1⃣ REBUTGEM la presència de l’exèrcit espanyol a la vila. — ERC Vilafranca (@ERCVilafranca) September 28, 2019

Avui ens hem trobat amb la presència d’un grup de militars espanyols a la nostra vila.



No volem militars ni a Vilafranca ni enlloc!



Que se’n vagin! pic.twitter.com/vp3ZNITjfk — CUP Vilafranca �� (@cupvila) September 28, 2019

Las redes apuntaban a una despedida de soltero

Tras toda la polémica generada, se ha empezado a viralizar en Twitter la teoría de que, en realidad, los soldados serían integrantes de un grupo de amigos en una despedida de soltero, disfrazados de tal manera para jugar unas partidas de 'Airsoft' (una especie de paintball).

Borderline catalonian separatist -sorry for the redundancy- with a dysfunctional brain and surely intoxicated with "ratafía" (literally: "a trusts rat", the catalonian alcoholic drink to which separatists are addicted), convinced that an Airsoft game is almost an alien invasion. https://t.co/qdn7KIUkXQ — JB (@J_W84_1962) September 29, 2019

Civiles de despedida pero bien equipados.

Yo he hecho airsoft con gente que tienen hasta un tanque!!! Un tanque!!

(Aunque algunos andan diciendo que son legionarios, no veo yo a un legionario dejando su arma en el suelo). — Israel C. (@Absolutexe) September 29, 2019

Colegas de despedida de soltero con armas de juguete que van a practicar Airsoft y tomarse unas cervezas.



Obreros de toda España matándose a currar y pagar impuestos para que el tío más tonto de Europa gane miles de euros en el parlamento español. https://t.co/opP2782qhE — PolicíaS.XXI (@PoliciaSXXI) September 29, 2019

Esta teoría ha ganado tanta fuerza que la palabra 'Airsoft' ha llegado a ser tendencia en Twitter España durante toda la mañana del domingo. Miles de tuiteros respondían de esta forma a los usuarios independentistas, que clamaban al cielo por la presencia de militares en Cataluña, echándoles en cara que estaban difundiendo una 'fake news'. Hasta otros medios se han llegado a hacer eco de esta versión de la noticia.

Mensaje indicando dónde se habría jugado la supuesta partida de 'Airsoft'

Nos hemos puesto en contacto con una empresa (a la que se apuntaba desde Twitter como organizadora de la partida de 'Airsoft') y nos han asegurado que los militares no son clientes suyos y que tan solo está permirtido vestirse con el atuendo militar dentro de la pista de 'Airsoft'.

COPE confirma que se trata de una compañía de Legionarios

Ante tal historia, desde COPE.es hemos contactado en primer lugar con vecinos de la zona, que nos han confirmado la presencia de militares este sábado en la localidad catalana. “No dudamos de que sean militares. Me han llegado varios mensajes a través de grupos de WhatsApp avisando de que van a Barcelona por el 1 de octubre”, aseguraba una vecina que ha preferido mantener su anonimato. “El dueño del bar está recibiendo amenazas”, ha querido remarcar.

La realidad es bien distinta. Hemos podido hablar con fuentes del Ejército que han confirmado que “todo parece apuntar que se trata de una compañía de legionarios”. Nos han comentado que se trata de un grupo de militares que se encontraba realizando operaciones en Francia y que, al bajar para España, realizaron una parada técnica.

Autobuses en los que viajaban los legionarios aparcados junto a un supermercado

Se abre una investigación

Las mismas fuentes del Ejército consultadas por COPE han asegurado que “se va a abrir una investigación y si se han saltado las normas se tomarán las medidas disciplinares correspondientes”. El problema en el comportamiento de los legionarios estaría en bajar del autobús con el armamento y tomarse unas cervezas lo que supone haber consumido junto a sus armas bebidas alcohólicas.

Supermercado en el que entraron los legionarios

Además de hablar con el Ejército, también nos hemos puesto en contacto con el bar en cuestión, que se trata del Restaurante 'Ronda de Mar', y hemos podido hablar con el camarero que les atendió. Se llama Gayán, es de Bangladesh y asegura que vinieron “con un autobús desde Francia" ya que él también les preguntó.

Sobre lo que tomaron, asegura que no solo les sirvió cerveza, “también Coca-Cola o café con leche”. Gayán no muestra sorpresa por la presencia de militares y asegura que a su bar “viene gente de todo tipo". "Yo soy camarero y les he servido”, dice entre risas con total naturalidad.