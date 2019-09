Las reacciones tras el fracaso de la ronda de consultas y la casi segura repetición electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido reunir los apoyos necesarios y tras una nueva ronda de consultas con el Rey ha afirmado que "el país se ve abocado a la repetición de elecciones" el próximo 10 de noviembre. Su Majestad ha constatado este martes que no hay apoyo suficiente para ir a una nueva investidura.

Reacciones de los políticos ante la casi segura repetición electoral

Entre los más críticos tras lo ocurrido se encuentran los miembros de Podemos, que culpan al presidente del gobierno en funciones de lo ocurrido. También destacados miembros de Ciudadanos han cargado contra Sánchez y aunque menos, del PP también.

��@sanchezcastejon: Lo he intentado por todos los medios pero nos lo han hecho imposible.



He procurado conformar el Gobierno que necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Un Gobierno progresista cuya estabilidad no descansara en las fuerzas independentistas. pic.twitter.com/RmUl6e6TsH