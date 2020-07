Las palabras de Montero sobre la subida de impuestos que se vuelven en su contra: "No se podía saber"

El anuncio de una reforma fiscal “inevitable” con subidas de impuestos por parte de Pedro Sánchez este jueves ha provocado reacciones de todo tipo. Entre ellas, prima el descontento. Más si cabe cuando la hemeroteca, una vez más, vuelve a ponerse en contra del Gobierno. Como ha ocurrido con tantos y tan diversos temas durante las últimas semanas.

Las palabras de María Jesús Montero sobre los impuestos

A principios del pasado mes de junio, en una sesión de control al Ejecutivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró algo muy distinto a lo anunciado por el presidente. En aquella ocasión, la también portavoz del Gobierno respondió al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al hilo de la posible subida de los impuestos.

Lo hizo así: “Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de Presupuestos que se presentó, que finalmente no salió. Donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno”.

Para hacer más énfasis en su mensaje, Montero volvió a recalcar: “Le repito. No le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora”. El propio PSOE llegó a destacar esta intervención parlamentaria de su ministra a través de Twitter.

Sin embargo, Vox no quedó conforme con la aseveración de Montero. “Guardamos vuestro tuit para dentro de unos meses”, se reconoció desde la cuenta tuitera de la formación liderada por Santiago Abascal. El mensaje fue acompañado de un vídeo que recoge la intervención de Espinosa que motivó, como respuesta, “una frase para la hemeroteca sobre la subida de impuestos”.

Sánchez contradice a Montero y apunta a una reforma fiscal "inevitable" con subidas de impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que es "inevitable" la aprobación de una reforma fiscal acompasada con el crecimiento económico y que avance en "justicia fiscal", que contemplará una subida del IRPF a las rentas altas, un aumento del tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones o un alza de impuestos especiales y medioambientales, entre otros.

Por el contrario, cree que el impuesto a grandes fortunas propuesto por Unidas Podemos podría ser un "fetiche", por lo que opta por subir Patrimonio y otros gravámenes existentes.

Así lo ha indicado Sánchez en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que "sin duda" hay que recalibrar la cesta de impuestos, tal y como ha recomendado esta semana el Banco de España, ya que una vez se supere la fase de estímulo para salvaguardar las rentas y el tejido productivo, habrá que reducir el déficit y la deuda pública, y al mismo tiempo fortalecer el sistema de bienestar.

"Hemos resistido, ahora toca entrar en una senda de recuperación de crecimiento, empleo y cohesión", ha enfatizado Sánchez, subrayando que la respuesta debe ser "transformadora", incorporando la digitalización y la transición ecológica y pasando por "robustecer" el Estado del bienestar, por Europa y la protección de empresas y trabajadores para reactivar la economía.

Para ello, ve "inevitable" acometer una reforma fiscal "acompasada al crecimiento económico", en línea con lo previsto ya por el Ejecutivo en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos.

Así, tras acometer un "esfuerzo sin precedentes" con medidas como los ERTE o los avales del ICO, Sánchez ha recordado que España presenta una diferencia de 7 puntos de PIB respecto a los ingresos fiscales en comparación a la media de la UE, algo "insostenible" para poder contar con un sistema de salud público "extraordinario" en línea con el de los países nórdicos.

"Vamos a hacer una reforma fiscal, queremos tener un Estado de bienestar y vamos a hacer justicia fiscal", ha apostillado, lo que pasa por "subir impuestos a grandes corporaciones y no a pequeñas y medianas empresas", así como "intensificar" la imposición medioambiental, según ha detallado.

Preguntado sobre si el Ejecutivo contempla modificar los tipos reducidos del IVA y su postura acerca del 'impuesto para ricos' propuesto por Unidas Podemos, Sánchez no se ha pronunciado sobre lo primero y ha insistido en que lo más importante es la justicia fiscal. Así, ha recordado que el impuestos a grandes fortunas "no estaba dentro del acuerdo de Gobierno".

"Intelectualmente cómo vamos a estar en contra de que aquellos que tienen más paguen más impuestos", pero "la cuestión es si no deja de ser un fetiche o entramos de lleno donde están esos patrimonios y les hacemos tributar", ha respondido, apuntando su preferencia hacia otros impuestos como el de Patrimonio y otros ya existentes.

En este sentido, ha recordado que las grandes corporaciones pagan un tipo en el Impuesto de Sociedades inferior al 10%, mientras que las pequeñas empresas y los autónomos "pagan más", por ello que cree ese es el debate que hay que abordar. Asimismo, ha apuntado en materia de IRPF, que la propuesta del Ejecutivo pasa por aumentar la fiscalidad de los tramos más altos.

De esta forma, el Ejecutivo mantiene la idea de reforma fiscal contemplada ya en el acuerdo programático, que incluía como medidas un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas 'Tobin' y 'Google', un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, a las que se han sumado posteriormente el impuesto a plásticos de un solo uso, y la intención de un nuevo impuesto especial al transporte aéreo.

De cualquier forma, Sánchez, que ha expresado su intención de aprobar "antes de final de año" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y su voluntad de agotar los 4 años de legislatura, ha hecho hincapié en la importancia de los recursos que se obtendrán con el fondo de reconstrucción europeo sobre el que se tiene que llegar a un acuerdo en el mes de julio.

A su juicio, si dicho fondo sale adelante, será un "hecho histórico" de la magnitud de la instauración de la moneda única o del ingreso de España en la Unión Económica.

"Necesitamos más recursos que otras economías, la española es una economía de 47 millones de personas muy importante, trascendental para el buen funcionamiento del mercado interior", ha agregado.

El presidente del Gobierno ha citado como las principales "diferencias" entre los Estados miembros por dicho fondo la dimensión del mismo, su implementación vía préstamos y transferencias, el periodo de ejecución (España pide que sea de 4 años) y la condicionalidad.

Las redes opinan sobre el cambio de tercio del Gobierno

Una vez conocido que el Gobierno sí se plantea subir los impuestos, las opiniones críticas contra la medida no han tardado en darse a través de las redes sociales. "No se podía saber. Si es que estaba claro. Mayor gasto publico + crisis = impuestos no hay otra. Ahora los mermados que decían que no iban a subir impuestos no tardarán en defenderlo porque patata. No tengo dudas", ha opinado un tuitero.

"Da igual. Les da igual. No pasa nada. Sus acólitos aplauden una cosa y la otra. Y lo defienden", ha sido otra de las respuestas que ha podido leerse en Twitter, entre las muchas al hilo del asunto, este viernes.