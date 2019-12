Las palabras de Carmen Calvo que cosechan el aplauso de Puigdemont: “Pero que no nos engañen”

El fugado de la justicia Carles Puigdemont ha querdio valorar las palabras de Carmen Calvo tras conocerse la resolución del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras. El ex presidente de la Generalitat las considera positivas, aunque no olvida la aplicación del 155, del que participó el PSOE.

Carmen Calvo apunta al PP

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que la sentencia que ha emitido el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) --por la que considera que Oriol Junqueras tenía inmunidad al ser elegido eurodiputado-- es "herencia" del Gobierno anterior de Mariano Rajoy y ha apostado por devolver el problema "político" al terreno de la política.

"Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política", ha exclamado Carmen Calvo, quien también ha expresado la disposición del Ejecutivo para "ayudar" al Tribunal Supremo a "cumplir" la sentencia del TJUE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.

La respuesta de Puigdemont

En un mensaje desde su cuenta personal de Twitter, Carles Puigdemont ha asegurado que le "parece bien y necesario" que desde el Gobierno socialista "intuyan que así no se va a ningún lado". Tras aplaudir esta parte del mensaje de Calvo, ha querido recordar el 155.

Em sembla bé i necessari que intueixin que així no es va enlloc. Però cal que el PSOE no s'enganyi i no ens vulgui enganyar. A la sala d'operacions del 155 i de tota la repressió també hi eren ells. El PP, que en té la màxima responsabilitat, no ho hauria pogut fer sol. https://t.co/zXxpmBqthM — Carles Puigdemont (@KRLS) December 20, 2019

"Pero hace falta que el PSOE no se engañe y que no nos quiera engañar. En la sala de operaciones del 155 y de toda la represión también estaban ellos", aseguraba Puigdemont. "El PP, que es el que tiene la máxima responsabilidad, no lo podría haber hecho solo", sentenciaba el prófugo de la justicia española.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto sobre violencia de género, Calvo ha afirmado que la Abogacía del Estado está "estudiando detenidamente" el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder "ayudar de la mejor manera" al Supremo a cumplir el fallo del TJUE.

Precisamente el Supremo ha pedido a todas las partes personadas en el juicio del 'procés', la Abogacía del Estado entre ellas, a que fijen posición respecto de cómo el fallo del TUE debe aplicarse por el Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a la situación de Junqueras como en el caso del expresident fugado Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.

La respuesta de la vicepresidenta se produce casi cinco horas después de conocerse la sentencia y unos minutos más tarde de que ERC anunciara que suspende las negociaciones con el PSOE en torno a la investidura hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie respecto de la inmunidad de Junqueras.