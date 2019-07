Las investiduras de Murcia, Madrid, La Rioja, Navarra y Aragón siguen en el aire

Si el Gobierno de España está enquistado, no lo están menos los de diversas Comunidades Autonómas españolas. Este es el caso de Murcia, Madrid, La Rioja y Navarra, ya que por unos o por otros partidos, no son capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno.

Murcia es la región que más cerca tiene el acuerdo. El candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, conseguirá finalmente el apoyo de Ciudadanos y de Vox, tras ceder a las pretensiones de la formación liderada por Santiago Abascal. Los 'populares' se han reunido en distintas ocasiones con ambas formaciones para desbloquear la situación y parece que el gobierno se constituirá pronto.

Aunque parecía que en Navarra la formación llamada Navarra Suma llegaría a gobernar por la abstención del PSOE, finalmente el partido socialista cambió de ideas y empezaron a negociar con Geroa Bai y Unidas Podemos. Si consiguen llegar a un acuerdo y EH Bildu se abstiene, los socialistas navarros impedirán que la derecha recupere el mandato en la comunidad foral.

En La Rioja, al contrario que en Murcia, el gobierno no se forma ya que los que no se ponen de acuerdo son los partidos de izquierdas. Si bien en la región murciana era Vox quién impedía la investidura de López Miras, en La Rioja es la diputada de Unidad Podemos la que votó en contra de la socialista Concha Andreu. El motivo por el que la diputada ''morada'' ha votado en contra es porque reclama más implicación de Unidas Podemos en el gobierno riojano.

El caso más enquistado es el de la capital. La Comunidad de Madrid está ahora mismo en tierra de nadie, ya que Ciudadanos no parece dispuesto ni a apoyar a Díaz Ayuso, ni a abstenerse para que sea el socialista Ángel Gabilondo quien gobierne. Tras varios intentos de la candidata del PP para contentar a Ciudadanos y Vox, no ha conseguido poner de acuerdo a ambas formaciones y el gobierno de la Comunidad de Madrid parece estar en un punto de no retorno, y abocado a la repetición de las elecciones.

Mejor encaminado parece el gobierno de Aragón. La investidura se celebra los próximos 30 y 31 de julio y el candidato del PSOE, Lambán, da por hecho que será presidente. Pero lo cierto es que no tiene garantizados los apoyos necesarios de Unidas Podemos o la abstención de Ciudadanos, algo que parece realmente imposible por las órdenes del partido de Rivera. El PSOE de Aragón cuenta con el respaldo de los 3 parlamentarios del Partido Aragonés (PAR) y espera llegar a un acuerdo con la formación Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU). Si consigue estos apoyos, intentaría forzar, al menos, la abstención de Unidas Podemos.