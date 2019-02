Las frases de Sánchez para anunciar el adelanto electoral

Este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 28 de abril. Lo ha hecho en una comparecencia de prensa en el Palacio de La Moncloa tras un Consejo de Ministros extraordinario. Estas son las diez frases más destacadas con las que ha envuelto la noticia del anticipo electoral:

1. "Lo que hicimos fue apostar por un gobierno no partidista y abierto, dispuesto a consensuar con el diferente. Algo muy necesario en nuestro país: el diálogo y no la crispación"

2. "Me extraña que me pongan el cordón sanitario a mí y no a la ultraderecha. Pero uno elige a los amigos con los que ir. La oposición no ha atendido a razones ha estado alejada de los parámetros del sentido común y de la moderación"

3. "Plantean un 155 permanente, es decir, perpetuar el problema. Nosotros defendemos el diálogo"

4. "Unos plantean un país en el que solo caben ellos, nosotros un país en el que cabemos todos. Esta es la diferencia entre la foto de Colón y lo que ha defendido este Gobierno"

5. “El independentismo siempre ha sabido dónde está el gobierno. Mucho ruido, crispación. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada”

6. "Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar"

7. "Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales, la ciudadanía ha visto la hoja de ruta del Gobierno"

8. "La oposición ha bloqueado leyes importantes en el Congreso de los Diputados que son necesarias para la prosperidad de la ciudadanía, como la ley de eutanasia, la derogación de la ley mordaza o las leyes de igualdad laboral y brecha salarial"