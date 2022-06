Las familias del Villa de Pitanxo aseguran que España manda a Terranova "un buque sin medios"

Las familias de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo aseguran estar "indignadas" tras saber que España enviará a Terranova (Canadá), el lugar en el que se hundió el barco, un buque oceanográfico, según ellos, sin medios para poder bajar al pecio.



"Es la gota que ha colmado el vaso", ha señalado este viernes la portavoz de este colectivo, María José de Pazo, que ha avanzado que los familiares se manifestarán la próxima semana en Madrid para protestar por la actitud "totalmente inaceptable" del Gobierno. El buque en cuestión, el Vizconde de Eza, partirá del puerto de Vigo el próximo domingo 5 de junio llevando a bordo científicos del Instituto Español de Oceanografía, del Instituto de Investigaciones Marinas y del Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Realizarán prospecciones en Terranova durante los próximos tres meses para estudiar recursos pesqueros de interés para la flota española como el bacalao, fletán negro, camarón, gallinetas, limanda, platija, mendo, granaderos y rayas, entre otros.

No llevarán, sin embargo, los medios técnicos necesarios para, como demandan las familias de los fallecidos, bajar hasta el pecio hundido con robots submarinos para tomar imágenes, comprobar si hay cuerpos en su interior y aclarar las causas del naufragio. "Llevamos meses diciendo que hay medios en España, que hay buques del Oceanográfico que van a Terranova desde hace décadas", ha recordado De Pazo, que reclama que se paralice la salida de este barco que, según ha apuntado, "puede llevar el robot y un sónar".



La portavoz de las familias del Villa de Pitanxo ha criticado la "pasividad" del Gobierno porque, "sabiendo los plazos limitados que tenemos, ni nos avisan, ni contactan con nosotros y ni siquiera con la Xunta, que se ofreció a financiar la operación". Una empresa de Noruega ofreció al Gobierno gallego los medios técnicos necesarios para poder descender al lugar del hundimiento, una propuesta por la que, según María José de Pazo, el Ejecutivo central "no nos ha preguntado nada".



"Vamos a ir con pancartas a Madrid, a la puerta del señor Sánchez, del Congreso, de la Moncloa o de donde haga falta", ha advertido De Pazo, que lamenta que los familiares lleven más de tres meses esperando y estén "más decepcionados que nunca".