Las demandas de disolución matrimonial se reducen un 3,8% en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2023

Las separaciones consensuadas aumentaron un 13% y losdivorcios de mutuo acuerdo bajaron un 8%

Las demandas de disolución matrimonial, tanto separaciones como divorcios consensuados y no consensuados, se han reducido un 3,8 por ciento en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de 2023, con un total de 3.002, respecto a las 3.119 registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y de los que ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Entre abril y junio de este año, las separaciones no consensuadas fueron 37, lo que supone un descanso del 2,6%. Las separaciones consensuadas, 104, aumentaron un 13%; los divorcios no consensuados, que sumaron 1.151, se incrementaron un 2,9%; y los divorcios de mutuo acuerdo, que en total fueron 1.708, disminuyeron un 8% en relación al segundo trimestre de 2022. Por último, el número de demandas de nulidad tramitadas fue de dos, el doble que un año antes.

Por provincias, las demandas de disolución matrimonial, sumadas todas las modalidades, se reducen en Valencia y Castellón pero aumentan en Alicante.

En la provincia de Valencia se presentaron 1.508 durante el segundo trimestre de este año, frente a las 1.720 del mismo periodo del año anterior.

En la de Alicante, se contabilizaron 1.174 demandas entre abril y junio de 2023, por las 1.052 de un año antes. Finalmente, en la provincia de Castellón se presentaron 288 en el pasado trimestre, frente a las 327 del segundo trimestre de 2022.

TERCERA DEL PAÍS

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023, la Comunitat Valenciana supera la media nacional y es la tercera del país con una mayor tasa de demandas de disolución matrimonial, concretamente del 57,5, por detrás de Canarias, con 63,4 y Baleares, con 59,9.

A estas tres autonomías les siguen Galicia, con 56,2; Cataluña, con 54,2; Aragón, con 53,9; La Rioja, con 53,4; Castilla-La Mancha, con 52,9; y Navarra, con 51,3, territorios en los que en todos los casos se superó la media nacional, que fue de 50,8. Las tasas más bajas se dieron en Asturias, con 36,4; Cantabria, con 41,8; Castilla y León, con 42,5, y País Vasco, con 43,8.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas presentadas en la Comunidad Valenciana durante el segundo trimestre de 2023 mostraron incrementos interanuales. Las demandas consensuadas, que fueron 646, aumentaron un 10,6% respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022 y las no consensuadas, en total 838, se incrementaron otro 10,6%.

Por provincias, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, fueron 758 en Valencia, 581 en Alicante y 145 en la provincia de Castellón.

Por otra parte, las modificaciones de medidas consensuadas, 348, disminuyeron un 2% en el conjunto de la Comunidad mientras que las no consensuadas, que sumaron 1.087, aumentaron un 10,8%.

En la provincia de Valencia las modificaciones de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, fueron 825, en Alicante se registraron 776 mientras que en la provincia de Castellón se registraron 134.