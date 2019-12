Las curiosidades de los perfiles de LinkedIn de los políticos: reivindicaciones y posgrados polémicos

Desde Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, pasando por Rajoy y Pablo Casado. Como gran cantidad de españoles, la gran mayoría de líderes políticos optaron en su día por crearse un perfil en la red social LinkedIn, donde cientos de miles de personas buscan relacionarse con empresas u otros profesionales, así como para buscar trabajo. Sin embargo, algunos de esos líderes políticos no mencionan su cargo público sino su área de trabajo. Era el caso, al menos hasta hace semanas, de Isabel Díaz Ayuso, que se definía como Communications Advisor. Sin embargo, ya lo ha cambiado a Presidenta de la Comunidad de Madrid.

SÁNCHEZ Y CASADO, AJENOS A LAS ACUSACIONES

Sánchez en su perfil destaca el archiconocido doctorado en Economía y Empresas de la Universidad Camilo José Cela por el que ha sido acusado de plagio. “La política y los principios del ideario socialista siempre han estado muy presente en casa”, escribe en su biografía. También incluye Pablo Casado en su perfil el posgrado en Harvard en “Driving Government Performance Program”, algo que desde varios medios de comunicación afirmaron que se trataba, en realidad, de un curso de cuatro días en Aravaca.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obviaba su cargo en LinkedIn hace semanas

Mientras, Mariano Rajoy, ahora que es ex presidente del Gobierno, tiene en su biografía “Registrador de la Propiedad”. Más curioso es el perfil de Espinosa de los Monteros, sin foto, y con el perfil en inglés, así como su cargo: “Congressman”. Destaca también en el perfil del diputado de Vox que, en su experiencia laboral, subraya “invitado permanente en TV y redactor de columnas de opinión en La Gaceta”. Por su parte, el propio Santiago Abascal se une al club de Rajoy o la anterior Díaz Ayuso y se define a sí mismo como “Presidente Fundación DANAES”. Sin embargo, hay otro perfil similar, con otra foto, en la que se destaca como presidente de Vox. No obstante, es en la primera en la que se redirecciona a su web oficial.

LA IZQUIERDA, DESAPARECIDA DE LINKEDIN

Sorprende la ausencia de un perfil oficial tanto del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como de Íñigo Errejón o Adriana Lastra. También cuesta encontrar algún perfil oficial de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Tampoco parece haber rastro de Pablo Echenique, de reconocida carrera en el mundo universitario. Ni siquiera hay perfil ni de la número dos de Podemos, Irene Montero, ni de quien fuera contrincante de Errejón en Madrid en las primarias de Podemos, Ramón Espinar.

EL INDEPENDENTISTMO, REIVINDICATIVO HASTA EN LINKEDIN

Gabriel Rufián incluye sus años trabajando en el área de recursos humanos de varias empresas especializadas, así como los “2 años y 2 meses” que trabajó para H&M. Otro de los aspectos curiosos del perfil del portvavoz de ERC en el Congreso es que conoce dos idiomas: el catalán y el castellano. Por su parte, Carles Puigdemont habla hasta 5 idiomas: castellano, francés, inglés, catalán y rumano. Además, su biografía es estrictamente en catalán.

Perfil personal de Quim Torra en LinkedIn

Quim Torra es mucho más revindicativo en su perfil de LinkedIn, que se define como: “Member of the Parliament. CATALONIA”. Pero no es ahí donde llama la atención, sino en el apartado “Acerca de”: “Building a new State: Republic of Catalonia” (Construyendo un nuevo Estado: la República de Cataluña).