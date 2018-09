Herrera: El 'doctor Sánchez' empieza a ser el 'doctor fraude', el 'doctor trampas'"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Les confieso algo. No sé por dónde empezar. Uno de los principales trabajos de un profesional de la información es saber jerarquizarla. Y hoy la información tiene varios asuntos que podrían encabezar perfectamente la crónica de un día. Porque ya me atreví a señalar hace algún tiempo que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno no sé qué va a suponer para el país, pero desde luego para los informadores es una mina. No hay día sin su afán. Y hoy entre comparecencias en el Congreso, entre alegaciones de algunas empresas con software para descubrir plagios y trampas y tretas parlamentarias para sacar adelante lo suyo sin necesidad de pasar por la Cámara preceptiva del Senado... tenemos de todo.

Si no fuera porque a última hora y por sorpresa se presentó en el registro del Congreso por parte del Grupo Socialista y sus socios un atajo legal para burlar el veto del Senado a los presupuestos donde el PP tiene mayoría absoluta, hoy estaríamos hablando seguramente de la comparecencia de Aznar o de lo que publica ABC en su portada. Y es que la empresa Plagioscan asegura que la Moncloa utilizó filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis electoral y han comprometido su buen nombre. Tendrá que dar una explicación.

Pero le cuento primero lo del 'doctor trampas' o lo del 'doctor fraude'. Que tiene pinta de escándalo. Cosa que si hubiera hecho un gobierno del Partido Popular tenía a todos estos ya en la calle. Pero como aquí, según dice Adriana Lastra, pretenden nada menos que con el Senado burlar a la soberanía nacional que está en el Congreso... Esto ha llegado a decir esta ignorante obviando que el parlamento español tiene dos Cámaras y que las dos Cámaras tienen que leer y tienen que consensuar las leyes etcétera etcétera... El PSOE ha utilizado una treta parlamentaria, una ley sobre formación de jueces en violencia machista, para introducir una enmienda que permite la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. ¿En qué consiste eso? Es un truco difícil de explicar. Pero si la ley estorba, la ley se burla. Es una argucia para ganar tiempo, para burlar el parlamento y para demostrar que para éstos una institución vale si tienen mayoría. Si no.. Si tuvieran mayoría en el Senado y no en el Congreso esto sería al revés.

Están como locos por gastar más. Como locos. Porque de eso depende su convencimiento electoral. Y están dispuestos a gastar más quitándole a usted su dinero para endeudarse más, porque entienden que de ello dependen las próximas elecciones. Por eso el 'doctor Sánchez' empieza a ser el 'doctor fraude', el 'doctor trampas'. En una movimiento parlamentario que es un auténtico escándalo. No es el único del día, porque luego analizaremos las reacciones a todo lo que ha habido ahí. De fraude en fraude, como dice Riviera, para seguir en la Moncloa.

Porque un asunto del que se va a seguir hablando, además del soufflé que se desinfla. El de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos. Le ha durado un par de días nada más eso a Sánchez. Hoy la prensa publica novedades sobre la tesis. ABC publica en portada que la empresa utilizó Moncloa el pasado viernes para defender a Sánchez y dar este asunto por zanjado ha dicho que Moncloa lo que hizo fue mentir. Maquillar los porcentajes. No era el 0'96% la coincidencia de la tesis de Sánchez. Es el 21%. De lo publicado en internet, porque le recuerdo que luego hay otras cosas que están en la tesis que forman parte de conferencias, de power point o trabajos de la administración que no necesariamente están en la red y sí están en la tesis. Habría que recordar de nuevo aquellas palabras de Sánchez cuando en la moción de censura dijo: 'miren, la ejemplaridad es imprescindible. En Alemania, un ministro de Defensa ha tenido que dimitir por plagiar un puñado de frases. No es más que medio folio de una tesis'. Pues imagínense con el 21%.

La otra cuestión de la jornada fue la comparecencia ayer de José María Aznar en una comisión de investigación. Lo de las comisiones de investigación cursa inevitablemente con la afirmación permanente que hacemos cada vez que hay una comisión de investigación en el Congreso. Que no sirve de nada. Nada más que para el lucimiento de algunos vagos. Para la performance de algunos que van a soltar frasecitas. Que creen que efectivamente la política es colocar en Twitter algún mensajito. Para los rufianes, para los iglesias. Ayer comparecía José María Aznar para un asunto que está en varios juzgados. La caja B del PP de la que nadie se cree que él no conociera nada, eso es evidente. Aunque no estuviera a lo mejor él en esos asuntos. Pero lo importante de la Comisión de ayer en el Congreso es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda. Que no pudieron debatir con él en el Congreso y han dicho: 'es nuestra oportunidad de decir que es el gran Satán'. Claro, han de tener cuidado porque parlamentariamente Aznar está muy por encima de este par de cantamañanas. Y cuando se enfada es temible. Es un tipo duro de pelar que no defraudó. Le prepararon una encerrona y salió de esa encerrona dando un repaso... entre otros a Iglesias, Ya digo que van a soltar frasecitas, para quedar bien ante la pequeña posteridad de un tweet. Luego recibe la que reciben. Le quitó el titular. 'Usted es un peligro para la democracia y las libertades'. Ahí se quedó de momento la cosa. Ha dicho que quiere volver cuando se lo pidan, que se lo pasó muy bien. La verdad es que fue Aznar en estado puro.

Hay otras cosas de las que hablarles hoy y me van a permitir en este día en el que vamos a ver si el gobierno explica esta tarde en el Congreso qué está pasando con el precio de la luz. Si puede hacer algo para aliviar el recibo. A veces los gobiernos no poder hacer tantas cosas. Hombre, puede quitar impuestos. Pero también es verdad que cuando quitas impuestos a determinadas cosas para que baje los precios estás subvencionando a esas empresas. Lo cierto es que el recibo de la luz este mes es un 17% más caro que el año pasado.