Lambán cree que la supuesta negociación de Blanco con la Generalitat deja al COE en "una situación delicada"

El presidente aragonés cree que la candidatura de Jaca 2034 debe elaborarse con "sentido de Estado" y realzar todo el Pirineo

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha aseverado este viernes que la supuesta negociación que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, llevó a cabo con la Generalitat de Cataluña en relación a la candidatura conjunta con Aragón para organizar los Juegos de Invierno de 2030 deja al COE "en una situación delicada".

En un desayuno-coloquio organizado por El Periódico de Aragón, el jefe del Ejecutivo aragonés ha aludido al informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso Voloh, que instruye el Juzgado número 1 de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos al movimiento independentista.

En base a este informe, El Confidencial publica este viernes una información, según la cual el presidente del COE, Alejandro Blanco, negoció en secreto en noviembre de 2019 la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña con el expresidente catalán Artur Mas y un alto cargo de los Gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès de la Generalitat imputado en varios casos judiciales por presunta corrupción. Según la misma información, Blanco pidió a sus interlocutores 400.000 euros para hacer contrataciones "opacas".

"Lo que hemos conocido en relación al presidente del COE y los independentistas sobre los Juegos de 2030 me parece gravísimo, deja al COE en una situación muy comprometida, delicada, y a quien corresponda deberá tomar medidas" porque "no es razonable que una institución que representa en sí misma los mejores valores de nuestra sociedad esté sometida a este descrédito".

Ha dicho que "los sucesivos pactos de PP y PSOE con los independentistas y los nacionalistas se han hecho siempre a costa de Aragón y del resto de comunidades no nacionalistas". Ha apostado por anteponer la defensa del interés de Aragón "a cualquier otra consideración".

Ha agradecido la actitud por parte de los partidos de la oposición, que el PP ha expresado "a su manera", y se ha responsabilizado de no haber aceptado la propuesta del COE. "Ahora la actitud curiosa del PP concuerda con ERC, ya que "ERC reprocha a Sánchez que no me ha puesto firme y el PP que no ha puesto firme a ERC".

El PP "no se ha enterado de que hace 40 años que hay autonomía y de que ningún Gobierno de Aragón va a aceptar jamás las imposiciones de ningún Gobierno que vayan contra el interés de la Comunidad".

SENTIDO DE ESTADO

Lambán ha aseverado este viernes que la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 debe elaborarse con "sentido de Estado" y realzar tanto el Pirineo aragonés como el catalán. Ha afirmado que "hace tiempo" que el Ejecutivo aragonés temía que la candidatura conjunta con Cataluña para 2030 "no iba a salir".

"Pensábamos que había que pensar en el futuro" porque "el Pirineo va a seguir siendo una posibilidad de empleo y riqueza con Juegos o sin Juegos", aunque estos "siempre serán un acicate" una "palanca" para revalorizar las inversiones que está realizando la Comunidad Autónoma.

"Hay que seguir alimentando ese sueño", ha dicho Lambán, quien ha precisado que el Gobierno no cuenta con un proyecto cerrado sobre la candidatura de Jaca 2034. Una vez pasado el verano, el Ejecutivo se replanteará el futuro "partiendo de cero", ha comentado Lambán, para quien Jaca es "la capital indiscutible del olimpismo pirenaico español".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los Juegos de 2034 deben enfatizar el papel de España "como un país comprometido con la sostenibilidad, capaz de organizar grandes eventos, un país del que se sientan orgullosos todos los españoles en general", ha manifestado Lambán, quien ha descartado cualquier candidatura que "obedezca a intereses de parte".

Ha reiterado que se va a llevar a cabo una inversión "muy fuerte" en reforzar la competitividad de las estaciones de esquí y en unir las estaciones --Astún, Candanchú y Formigal--, "el viejo sueño del Pirineo aragonés" para intentar que "no solo esté a la cabeza del esquí español, sino que compita con los mejores destinos de Europa".

"Teniendo en cuenta que nuestro principal competidor comercial es el Pirineo catalán, no tendría sentido que los Juegos pusieran el foco sobre los competidores".

Lambán ha emplazado a "echar la pelota al suelo, esperar a que se difuminen las tensiones, que pase el verano y, de la manera más discreta posible, con el espíritu más constructivo posible, empezar otra vez a hablar de una candidatura competitiva" y "ahí el COE tendrá que tener un papel especial".

"La posición aragonesa ha sido tan responsable, tan alineada con el interés de España, con tanto sentido de Estado, está tan impregnada de solidaridad que al final se impondrá", ha afirmado Lambán.

TRATO INJUSTO

Asimismo, Lambán ha considerado que los técnicos del Gobierno de Aragón "han sido tratados muy injustamente" y les ha agradecido a su labor, añadiendo que "las cartas estaban echadas de antemano" y que "nunca ha habido una negociación técnica, sino que siempre ha sido política". También ha dicho que "ha habido una manipulación evidente" de las grabaciones de las reuniones, lo que "es constitutivo de delito y puede ser denunciado".

Lambán tuvo la tentación de levantarse de la mesa cuando supo que el COE hablaba en una carta a la Generalitat de la candidatura Pirineus-Cataluña, también cuando se nombró a una coordinadora de los Juegos de Pirineus-Cataluña.

Ha manifestado que, "a pesar de las desavenencias políticas e institucionales" sus relaciones personales con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, "son buenas, correctas, cordiales"

CUENTO DE LA LECHERA

Por otra parte, ha alertado contra "el cuento de la lechera", que "los Reyes Magos vendrían acompañados de Pape Noël" a los pueblos del Pirineo, "una farsa absoluta", aclarando que "nunca se ha puesto sobre la mesa ni una sola inversión, ni hay ni un solo papel ni nada firmado".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha expresado que "el Pirineo es una de las zonas de este país con mayor renta per cápita, donde el Gobierno de Aragón lleva muchos años invirtiendo mucho, 44 millones desde que gobernamos" y ahora "todos los fondos europeos para turismo van a ser invertidos en mejorar la competitividad de la nieve".

También ha afirmado que le molesta que le tachen de anticatalanista y ha explicado que cuando se declara anti-independentista es porque quiere a Barcelona y porque el independentismo "está arruinando la gran Barcelona y Cataluña, a la que tantos españoles queríamos siempre".

Sobre el intercambio de tuits con el exjugador de baloncesto Pau Gassol, ha dicho que "junto con Fernando Martín ha sido el jugador más importante de la historia de España y un buen hombre, pero no creo que Gassol ni nadie tenga el don de la infalibilidad".