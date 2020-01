JxCat cree elecciones son potestad de Torra y no se deben consensuar con ERC

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que la convocatoria de elecciones en Cataluña es potestad del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que no debería consensuarse con su socio de gobierno, ERC.

"ERC quería estabilidad en el Gobierno del Estado y en cambio parecía que quizás no la quería tanto en Cataluña. La decisión es del president, y el president la tomará con la responsabilidad de intentar saber cuál es el mejor momento para hacerlo", ha dicho este jueves Borràs en declaraciones a Ràdio 4.

El Govern abrió la puerta este miércoles a unas elecciones catalanas este año si el Parlament acata la inhabilitación de Torra tras una sentencia firme y no prospera una nueva investidura en los dos meses de plazo máximo previsto.

Al respecto, Borràs ha subrayado que Torra tomaría esta decisión "con la voluntad de que las legislaturas puedan agotarse" y, preguntada por si la convocatoria de elecciones debería consensuarse con ERC, ha insistido en que "es una decisión y una potestad del presidente de la Generalitat".

"Estamos en un escenario en el que puede ser que esta potestad le pueda ser sustraída eventualmente si se producen las incidencias del mundo de la justicia en el tiempo de la política", ha especificado sobre esta posible pérdida de la condición de presidente.

Borràs ha criticado a su vez el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y la creación de una mesa de negociación entre ambos gobiernos porque "pretende convertir en extraordinario lo que es ordinario".

Ha sacado pecho de la "lealtad" de los posconvergentes con ERC durante estas negociaciones porque no salieron públicamente a hablar del contenido del encuentro entre JxCat y el PSOE.

Sobre el hecho de que los comunes no participasen ayer en la reunión de partidos y entidades independentistas con el Govern, Borràs ha contestado que "sería una buena noticia" que los comunes fuesen independentistas, pero que, como no lo son, no fueron invitados.