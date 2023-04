La justicia española, al borde del colapso: "No hay horizonte de solución"

La situación en la Justicia es preocupante. El año arranca con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, le sigue la de los funcionarios y no se descarta la de los jueces. No es un buen escenario, dicen a COPE fuentes jurídicas. No quieren hablar de caos porque el caos, recuerdan, es desorden y en la Justicia está todo ordenado. “La maquinaria de la Justicia es ordenada, el problema es que los archivos están llenos y se pueden desbordar. Y si añadimos palos a la rueda, como son las huelgas, nos situamos al borde del colapso”.

Tras la negociación con los letrados judiciales estaba claro que seguirían la estela otros cuerpos. Y si les han dado más de 400 euros mensuales, los demás quieren lo suyo, a pesar de que la respuesta del Ministerio de Justicia, de entrada, suele ser que no hay dinero. Los funcionarios quieren una subida salarial similar y paralizar la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, quieren negociarla porque impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Quieren que les reconozcan las funciones que hacen y que se las paguen.

Las fuentes jurídicas consultadas hacen referencia al año electoral que vivimos. Todo es incierto. Si se llega a un acuerdo se deja el “mochuelo” al siguiente, señalan. “No se sabe quien va a gobernar. En un final de legislatura pueden ofrecer lo que quieran, lo tendrá que solucionar el que venga”. No creen que la huelga sea la mejor medida, pero, cuando llevas años y años y no se consigue nada, no queda otra salida, nos dicen.

En el caso de los jueces, el Ministerio se reunirá con ellos el 3 de mayo, la Mesa de Retribución. En ella plantearán sus reivindicaciones salariales y laborales. De la última reunión salieron decepcionados, como todos los cuerpos de la administración de Justicia. El Ministerio, dicen, no está respondiendo. Uno de los debates es si un juez tiene derecho a ir a la huelga. Es un derecho de todos los ciudadanos, pero muchos se refieren a que es un Poder del Estado y no debería. Los jueces más veteranos no suelen ser partidarios de la huelga, pero las nuevas generaciones vienen fuertes, dicen, son más guerreras y están más dispuestas a promover los paros.

Y a esta situación hay que añadir la de un Consejo General del Poder Judicial prorrogado desde hace cuatro años. Sin poder hacer nombramientos. Las plazas vacantes se elevan a ochenta, veintidós de ellas en el Tribunal Supremo, que a final de año serán 24. Un Supremo que cuenta con 79 plazas de magistrado. Solo las Salas Contencioso-Administrativo y Social dictarán este año cerca de 1.300 sentencias menos, con el considerable perjuicio para el ciudadano. En los Tribunales Superiores de Justicia hay treinta y tres plazas vacantes, en las Audiencias Provinciales veinticuatro y una en la Audiencia Nacional, la presidencia de la Sala de lo Penal.

“Nadie espera que el Gobierno y el PP negocien nada”, nos dicen nuestras fuentes. “No hay horizonte de solución”, añaden. Los magistrados siguen jubilándose y no hay nombramientos. Se necesitan refuerzos, más jueces y funcionarios. Hace falta tiempo y dinero. Pero cuando se renueve el Consejo, que alguna vez tendrá que suceder, los nombramientos no se harán de golpe, llevan su tiempo, señalan. Y lo mismo ocurrirá cuando se acaben las huelgas y los conflictos. La recuperación será lenta. “No se puede cargar a un juez con muchos más juicios en una semana para recuperar el tiempo perdido”, manifiestan. Con este panorama la situación es altamente preocupante. Suma y sigue.