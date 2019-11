La justicia escocesa deja en libertad a Clara Ponsatí tras la euroorden por sedición por el 1-O

La justicia escocesa ha dejado en libertad a la exconsejera Clara Ponsatí tras la euroorden por sedición por el 1-O, después de que se haya entregado este jueves a la Policía de Edimburgo (Escocia) acompañada de su abogado Aamer Anwar, desde donde ha sido transferida al Tribunal del Sheriff, tras la reactivación de la orden europea de detención y entrega por un presunto delito de sedición por el 1-O.

Lo ha informado su abogado Aamar Anwar a través de su cuenta de Twitter: "Hemos ganado la batalla, pero no la guerra, todavía queda un largo camino".

Statement at 3.30pm outside the court as @ClaraPonsati is released on bail from extradition hearing -"Hem guanyat la batalla però no la guerra, encara queda un llarg camí!"