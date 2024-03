Junts avisa a los jueces: "Veremos si prefieren prevaricar a aplicar la ley de amnistía"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha subrayado que la ley que ha estado negociando su grupo buscaba ser integral y de aplicación inmediata y "ahora sí" que cumple esas premisas y no las cumplía cuando votó en contra el pasado 30 de enero.



Según ha explicado en el patio del Congreso, han cambiado varias cosas en el texto pactado ayer con el PSOE y ERC con respecto del anterior, pero Nogueras ha destacado sobre todo que lo importante es que la ley acordada "corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial vaya más allá en su imaginación y en su fabulación" de lo que es un acto terrorista.



"Un terrorista no es aquella persona que ejerce su derecho a la manifestación y eso no lo recogía la ley anterior y ahora sí lo recoge", ha subrayado la portavoz independentista.



Además, se ha ganado en calidad en la aplicación de esta ley, ha dicho, precisando que no se trata de derogar el Código Penal como se está diciendo, sino de internacionalizar esta norma.



Conceptos como los de terrorismo o traición quedarán desde este momento ligados a la interpretación del derecho internacional y a la directiva europea.



Nogueras ha repetido que con esta ley no se dan armas a los jueces para ayudarles a "retorcer el derecho" como ha pasado hasta ahora: "el derecho internacional es inapelable.