La Junta Electoral multa a Sánchez y a Celaá por utilizar La Moncloa con fines partidistas

La Junta Electoral había apercibido durante la pasada campaña a todos los ministros de Sánchez por utilizar medios públicos con fines partidistas, pero finalmente ha resuelto sancionar solo a dos de ellos: a Pedro Sánchez, con 500 euros de multa; y a la ex-portavoz del Gobierno, Isabel Celaa, con 2.200.

En el caso de Sánchez, la Junta entiende que el jefe del Ejecutivo quebrantó el principio de neutralidad ofreciendo una entrevista, en pleno periodo electoral, a una cadena de televisión, desde el Palacio de la Moncloa. El candidato socialista atentó, por ello, aseguran, contra el principio de igualdad de armas entre las distintas formaciones políticas al que obliga la ley. La decisión no ha contado, eso sí, con la unanimidad de todos los miembros de este órgano. Seis de ellos proponían archivar el expediente y argumentaban, entre otras cosas, que era la primera vez que Sánchez incurría en un hecho así; que el vídeo con la entrevista se retiró enseguida de la web del palacio de la Moncloa; y que otros presidentes habían hecho actos desde ese lugar anteriormente. El problema es que entonces no había habido denuncia; y ahora, sí. Y la Junta no puede actuar de oficio.

La multa a Isabel Celaa ha sido acordada por unanimidad, por los mismos motivos que la impuesta a Sánchez, pero es más elevada porque a la portavoz del Gobierno ya se le había advertido con anterioridad de que dejara de hacer apreciaciones políticas desde la mesa del Consejo de Ministros. La portavoz hizo oídos sordos y, según la Junta, acabó realizando valoraciones “intencionadas y electoralistas”.

La decisión de la Junta es firme, pero tanto Sánchez como Celaa podrán recurrir su multa ante el Tribunal Supremo.