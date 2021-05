Julio Rodríguez se queda a las puertas de la Asamblea... pero consigue el acta por la renuncia de Iglesias

El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, ha conseguido entrar, finalmente, a la Asamblea de Madrid, aunque no ha sido gracias a los resultados de Unidas Podemos. Rodríguez, que en realidad partía como número 11 en las listas de la formación izquierdista (que ha obtenido 10 escaños), accederá a un sillón en el parlamento autonómico tras el anuncio de Pablo Iglesias, que notificó que abandonará la política activa.

De esta manera, y salvo posterior dimisión, Rodríguez, de 63 años de edad, consigue al fin romper con la mala fortuna que le ha acompañado en todos los comicios desde su vinculación con Podemos en 2015. El exJEMAD siempre se había quedado a las puertas de conseguir un acta de diputado, un objetivo que parecía serle esquivo.

Ahora, y después de seis años, Rodríguez rompe con 'su gafe' personal y consigue entrar a la corporación autonómica tras los fracasos en los anteriores comicios en los que su nombre engrosó las listas de la formación morada.

Primero fue en las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando concurrió como número dos en las listas de Unidas Podemos por Zaragoza. En aquella ocasión, la formación morada solo logró un escaño.

Rodríguez tendría una segunda oportunidad en la repetición de las generales, ya en junio de 2016. En aquel entonces, la estrategía del partido fue diferente y el ex Jefe del Estado Mayor de Ejército encabezó la candidatura podemita en Almería, provincia en la que finalmente no obtendrían representación.

Vacío en las listas

Desde entonces, su nombre no había vuelto a aparecer en firme en ninguna lista oficial por decisiones de partido. En las autonómicas de Madrid de 2019, sobrevoló el panorama político madrileño como propuesta de Iglesias como número dos de Carmena, aunque la ex alcaldesa finalmente dijo que no.

También en las municipales de 2019 le ocurrió algo parecido. En aquel entonces, su nombre partía como favorito dentro del partido podemita, contando con el apoyo de las bases. Sin embargo, en aquella ocasión, la táctica de Unidas Podemos pasó por no presentar candidatura para no perjudicar a los otros partidos de izquierdas, que partían con más opciones, por lo que se volvió a quedar a las puertas.

Ahora, al fin consigue su objetivo desde que aterrizó en el mundo de la política en el pasado 2015. Ha tenido que ser a la quinta -tercera en las urnas- y cuasi 'de rebote', porque lo cierto es que Rodríguez se quedaba fuera del grupo parlamentario, pero finalmente podrá recoger su acta de diputado tras la renuncia del hasta ahora líder de la formación, Pablo Iglesias.

Un perfil distinto

Julio Rodríguez representa un perfil diferente a lo habitual dentro de Unidas Podemos, algo que tampoco se puede decir que le haya jugado especialmente a favor. Lo cierto es que aunque el exJEMAD cuenta con una buena imagen de cara al público y a los votantes, para las bases del partido no representaba un nombre con especial peso, pasando quizás un poco desapercibido.

Rodríguez llegó a la política en 2015 entre bastante expectación, especialmente por su condición de general y de haber conseguido el mayor rango de la Defensa -por detras del Rey, claro- bajo los años de José Luís Rodríguez Zapatero en la Moncloa.

Tras acordar su candidatura por Podemos, Rodríguez solicitó el pase al retiro militar, algo que se le concedió por parte del Gobierno de Mariano Rajoy pero por romper con las normas de neutralidad y posicionarse públicamente, además de por anunciar su salto a la política vestido de militar. El Ejecutivo popular de aquel entonces entendió que Rodríguez no había cumplido con la disciplina al permanecer, de forma oficial, en la reserva.

Dentro de Unidas Podemos, el exJEMAD siempre ha estado muy vinculado con la figura de Pablo Iglesias, perteneciendo a su círculo político más influyente. De hecho, y a pesar de los 'varapalos' recibidos en los anteriores comicios madrileños, Rodríguez se vio recompensado formando parte del equipo de Iglesias en el Gobierno nacional, ocupando el puesto de jefe de gabinete de la vicepresidencia de Derechos Sociales.