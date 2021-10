Júlia Calvet: "Hay que dar batalla a todos esos totalitarios"

Centenares de separatistas han protagonizado en la Universidad Autónoma de Barcelona un altercado en el que han increpado a los asistentes a la carpa informativa organizada por S'ha Acabat para denunciar la imposición del catalán en la universidad. Este nuevo ataque a la libertad de expresiónes el cuarto que se produce en este recinto por oponerse al ideal independentista.

La Cadena COPE ha contactado con la presidenta de S'ha Acabat, Júlia Calvet, para conocer de primera mano lo sucedido en el ataque. "Ha sido una situación intolerable", asegura la presidenta, que explica que fueron acosados y atacados por "todo tipo de objetos, nos han rodeado, insultado, amenazado e incluso bombas de humo".

En relación a la libertad de expresión, Júlia destaca que se debe respetar la libertad de expresión para todos y que aquellos que la piden: "Se les llena la boca al hablar de democracia, pero luego son los primeros que cuando la gente no piensa como ellos atacan", denuncia.

La presidenta de S'ha Acabat denuncia que solo contaban con "ocho guardias de seguridad privada que hicieron un cordón para ayudarnos". Esta ayuda fue insuficiente debido a que los separatistas eran centenares, aunque agradece la labor que ha realizado la guardia privada, que incluso les escoltaron hasta las coches.

"Hemos llamado muchas veces al 112 y a los Mossos d'Esquadra, pero no les han dejado entrar porque el rector no ha dado la autorización", afirma la afectada, que se pregunta "por qué no han entrado y por qué han tenido que sufrir esa situación".

Pese a este ataque a la libertad de expresión, Júlia asegura que van a continuar en la misma línea de trabajo porque "hay que dar batalla a todos estos totalitarios que lo único que quieren es silenciarnos".

Por último, la presidenta ha confirmado que se está procediendo ha interponer las denuncias pertinentes a los culpables de delitos porque "ha sido una verdadera caza ideológica" y continuarán pidiendo explicaciones al rectorado por su actitud.