La jueza abre juicio oral contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal
Por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas
Madrid - Publicado el
1 min lectura
Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.
En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño