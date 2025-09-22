COPE
La jueza abre juicio oral contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal

Por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas

Alberto González Amador

EFE

Alberto González Amador

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. 

