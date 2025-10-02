COPE
Podcasts
España
España

El juez Peinado propone que Begoña Gómez también sea juzgada por un jurado popular por los delitos de corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida

El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés

Begoña Gómez en una imagen de archivo defendiendo la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid

Europa Press

Begoña Gómez en una imagen de archivo defendiendo la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El juez Juan Carlos Peinado ha informado a Begoña Gómez que también podrá ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación.

Así lo ha acordado en un auto, que ha dictado este mismo jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en el que le cita a comparecer para informarles de su decisión el próximo lunes 6 de octubre, 17.30 horas.

El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking