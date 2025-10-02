El juez Peinado propone que Begoña Gómez también sea juzgada por un jurado popular por los delitos de corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida
El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El juez Juan Carlos Peinado ha informado a Begoña Gómez que también podrá ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación.
Así lo ha acordado en un auto, que ha dictado este mismo jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en el que le cita a comparecer para informarles de su decisión el próximo lunes 6 de octubre, 17.30 horas.
El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Temas relacionados
"No estamos en guerra, pero cuidado que tampoco estamos en paz. Aquí en España a lo mejor no se percibe, pero en el este de Europa sí"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Jorge Rey da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: «Los modelos ya lo confirman»
El niño meteorólogo ha puesto en alerta a la Península por la situación de inestabilidad que llegará en los próximos días a nuestro país
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño