Juan Ramón Rallo destapa el 'argumentario' con el que justifican la reforma de Sánchez e Iglesias del CGPJ

La reforma que piensa imponer el Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial está siendo polémica dado que supone romper una de las reglas que se mantenía vigente en el ámbito constitucional.

De aprobarse, advierten los expertos, supondría una clara vulneración en la independencia judicial, ya que sería el propio Ejecutivo quien escogería directamente el órgano de los jueces. Una advertencia que también han hecho desde Europa, que sienten que este paso que buscan dar PSOE y Unidas Podemos es un retroceso en el desarrollo de la democracia.

El hecho, que ya de por sí reviste gravedad, supone una clara contradicción en una de las tesis que siempre han mantenido ambas formaciones, o al menos así lo hacían cuando eran oposición. Pablo Iglesias y su partido siempre ha abogado por cambiar el sistema, y que no sea directamente el Ejecutivo o la clase política la encargada de escoger a los altos magistrados; algo que también defendía Pedro Sánchez en 2014, cuando todavía no era presidente del Gobierno.

Hay que despolitizar el CGPJ. Que los partidos dejen de proponer candidatos. @sanchezcastejon#PedroSánchezAR — PSOE (@PSOE) December 11, 2014

En este sentido, muchos habían advertido de los movimientos que este Ejecutivo estaba llevando a cabo sobre el control de la Justicia, desde el momento en el cual designaron, haciendo valor su puesto, a Dolores Delgado como Fiscal General del Poder Judicial.

Las sombras de este gesto

Una de las personas más críticas en este proceso ha sido el economista Juan Ramón Rallo, quien ha advertido de las intenciones que quieren justificar el movimiento hecho por Unidas Podemos y PSOE, en un claro tono irónico.

Solo hay tres opciones para blanquear ese asalto a la justicia:

- No lo entiendo pero si lo hacen los míos no será tan grave

- Es grave pero los míos no abusarán corruptamente de ese poder

- No es grave dado que es bueno q no exista separación de poderes cuando gobiernan los míos — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) October 13, 2020

Lo ha hecho a través de su red oficial de Twitter, donde explica que solo hay tres opciones para blanquear ese asalto a la justicia: el primero es que si lo hacen los "suyos", refiriéndose a la ideología, "no es tan grave"; el segundo es que aunque revista gravedad, "los míos no abusarán corruptamente de ese poder", algo que sí hacen los otros; y por último, la tercera opción que directamente "no bueno que no exista separación de poderes cuando gobiernan los míos".

Fernando Alvarado / EFE

También te puede interesar

El 'bofetón' económico de Juan Ramón Rallo al ministro Alberto Garzón: "Un gráfico interesante..."

La clase de economía de Juan Ramón Rallo a la ministra Díaz: "Error muy básico"