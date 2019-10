José Manuel Soto se 'cachondea' de la retirada de las tres medallas del Barcelona a Franco 45 años después

El pasado domingo el F.C Barcelona llevó a cabo la tradicional reunión de socios. Una reunión que al ser celebrada poco antes del inicio del partido entre el club azulgrana y el Sevilla F.C su participación fue escasa. De los 4.529 socios convocados, como mucho estuvieron presentes en las votaciones un máximo de 724 compromisarios, pero ello no impidió la toma de importantes decisiones.

Una de las más importantes que han tomado los socios compromisarios del F.C Barcelona decidieron el pasado domingo retirar las distinciones otorgadas por la entidad azulgrana en su día al general Francisco Franco. La asamblea del club dejó sin efecto las distinciones otorgadas al general Francisco Franco en 1951, 1971 y 1974, así como todos los efectos honoríficos vinculados a su entrega.

La decisión se tomó por una mayoría absoluta aplastante de los socios compromisarios de la entidad con 671 votos a favor de la retirada de las distinciones, 2 en contra y 7 en blanco.

"Ha pasado demasiado tiempo, demasiadas directivas. En el 2003 ya lo valoramos, pero no encontramos documentación. El año pasado encontramos la documentación y, por ello, lo hemos podido retirar", recordó el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en su turno de palabra.

A la decisión del club no han tardado en llegar reacciones en las redes. El cantautor sevillano, José Manuel Soto, no tardó en criticar la medida y no dudo en recordar el dinero que “regaló” al club barcelonés para la construcción del estadio de fútbol y del Palau blaugrana. “El F.C Barcelona retira las tres máximas distinciones del club que concedió a Franco, no consta q vayan a devolver la pasta q regaló para construir el estadio y el Palau Blaugrana...“, declaraba el artista sevillano en su perfil de Twitter.

https://t.co/K9d4cJZBnh

El @FCBarcelona_es retira las TRES máximas distinciones del club q concedió a #Franco , no consta q vayan a devolver la pasta q regaló para construir el estadio y el Palau Blaugrana... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 7, 2019

Críticas a las que también se ha sumado Arturo Pérez-Reverte. “44 años después de su muerte, el Barça le retira las medallas a Franco. Así me gusta, que le echen cojones”, ironizaba el miembro de la Real Academia Española.