José Luis Corcuera desenmascara la realidad tras uno de los momentos cruciales de Sánchez: "Todo marketing"

La pandemia ha provocado que el Ejecutivo de Sánchez haya tenido que hacer frente a la peor crisis sanitaria jamás recordada en la historia de España pocos meses después de haber tomado asiento en el Consejo de Ministros. Pero, las cifras hacen ver que la gestión de la pandemia no se ha hecho correctamente, ya que nuestro país ha vivido dos olas de la covid-19 y ha registrado más de 50.000 fallecidos tan solo en la primera oleada, aquella que se inicia a finales de febrero y acaba en el verano.

Han sido muchos los ciudadanos críticos, así como partidos de la oposición, quienes han criticado las consecuencias que se han adoptado por parte del Ejecutivo, pero "el nuevo líder de la oposición" que tiene el PSOE nace desde sus propias filas y tiene el nombre de José Luis Corcuera. Este fue ministro de Interior en la etapa de Felipe González y es una persona que se ha caracterizado de definir las cosas tal y como las ve.

Maldita hemeroteca, Salvador Illa.

"No hay que usar mascarilla por la calle, no es necesario usar mascarilla por la calle. Ahí se ha generado un pánico irracional".

Sobre este Ejecutivo socialista no deja títere con cabeza. Para empezar, valora muy negativamente la gestión del titular de Sanidad, Salvador Illa, a quien ha condenado por las palabras que ha ido pronunciado sobre la efectividad de las mascarillas:"Primero que no eran necesarias las mascarillas, luego que sí lo eran. Es alguien que se ha ido de vacaciones cuando lo que tenía que haber hecho el Gobierno era haber sido fiel a la palabra dada. Establecer una legislación que te permitiera no recurrir al Estado de Alarma y dotarnos a nosotros mismos de los instrumentos necesarios para poder navegar ante cualquier situación que pueda perturbarnos".

El momento crucial de Pedro Sánchez

Para el resto del Ejecutivo, Corcuera también tiene duras palabras. Por ejemplo, ha querido trasmitir lo que vio en el momento del anuncio del Plan de Reactivación impuesto por el Ejecutivo. "Ahí estaba; leyendo el teleprompter y girando la cabeza de un lado a otro de derecha a izquierda para que pienses que lo que dice le sale del alma", dice el exministro en una entrevista sobreSánchez, revelando las intenciones del presidente del Gobierno.

Se trató de un momento crucial para el presidente y en el que Corcuera ha querido mostrar su perfil crítico: "Esto es una enorme desgracia, estamos ante la indecencia más absoluta. Ya hizo lo mismo en la Casa de América. Es todo marketing político. Nos tratan como si fuéramos niños pequeños", sentencia.

Sobre el confinamiento impuesto por el Gobierno de PSOE y UP también tiene palabras: "Que salga este señor a dar lecciones a este gobierno autonómico frente a una determinada gestión aparentando que lo hace extraordinariamente bien, es un insulto a los ciudadanos adultos absolutamente incomprensible". "No es que no haya motivos para cerrar una ciudad", aclara y advierte de que Sánchez "tendría que confinar a toda España menos a Asturias".

En general, Corcuera habla alto y claro y explica que ninguno de los ministros tiene "experiencia en nada" y por ese motivo considera que "es gente que no ha pegado golpe en su puñetera vida, excepto la militancia en un partido político".

