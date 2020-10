José Luis Corcuera estalla contra Gabriel Rufián tras sus críticas al Rey en el Congreso

José Luis Corcuera, exministro del Interior, se ha mostrado muy crítico con el diputado de ERC, Gabriel Rufián, y con el hecho que protagonizó la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Rufián sacó una imagen del Rey Felipe VI cuando era solo un niño y empezó el siguiente discurso: "Vox tiene un diputado más en este parlamento se llama Felipe VI.....Sí que hay una persona en España que votó a Felipe VI y se llama Francisco Franco".

El líder de la oposición, Pablo Casado, pidió a la presidenta del Congreso que retirase estas palabras del diario de sesiones, una petición que la presidenta de la Cámara Baja desestimó al momento amparándose en la "libertad de expresión de los diputados".

El enfado de Corcuera con Rufián

En este sentido, en una entrevista televisiva, Corcuera se ha mostrado muy enfadado con el papel que Gabriel Rufián protagonizó el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, ha reprochado al político independentista su conducta: "Nos estamos jugando el futuro político para España permitiendo, por ejemplo, que un zopenco que se autodefine demócrata cuando desciende de uno de los partidos más fascistas que ha producido España. Es un miembro de ERC, descendiente de golpistas, se permite el lujo de llamarse demócrata y llamar fascista a los demás".

"¿Pero este de dónde ha salido?, ¿contra quién ha luchado? Cómo es posible que este mequetrefe salga en todos los programas de televisión después de insultar al Rey de forma gratuita, y con una presidenta del Parlamento que no solo no le llama al orden, sino que a diferencia de los demás, como lo que hizo con Cayetana Álvarez de Toledo, a este no le retira estos insultos del diario de sesiones, pero sí lo que dijo Cayetana del padre de Pablo Iglesias. Que por cierto es un hombre con muchas agallas, las habrá heredado de su padre".

Sus declaraciones provocaron una gran bronca entre sus señorías, a lo cual respondió dirigiéndose a "los señores de la derecha y de la extrema derecha", para añadir: "Tienen razón, a Felipe VI le votó un español y es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él (el Rey), un poco joven". Sus palabras, junto a la instantánea, avivó las quejas de los diputados y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet tuvo que pedir silencio en varias ocasiones, apuntando en concreto al 'popular' Teodoro García Egea.

Rufián también criticó al Poder Judicial, indicando que "en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta (Quim Torra), se ha absuelto a un corrupto por una estafa (Rodrigo Rato) y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei". "Es el Poder Judicial hoy en España, que no es un Poder Judicial, es un poder y va contra todos, contra una parte de este país, y también contra ustedes", planteo.

También te puede interesar

Cayetana Álvarez de Toledo rompe su silencio en COPE: "Esperaba ataques de la izquierda, no de dentro del PP"