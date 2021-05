José Bono explica a Jesús Cintora el futuro de la política en España sin Iglesias: "No me extrañaría"

El que fuese presidente del Congreso de los Diputados y uno de los hombres más importantes del Partido Socialista en las últimas décadas, José Bono, ha analizado las claves de las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid con Jesús Cintora, en el programa de TVE 'Las Cosas Claras'. Bono ha sido preguntado por algunas de claves que a su juicio podrían estar detrás de la clara victoria de Isabel Díaz Ayuso, y también de otros aspectos como que el PSOE ha cosechado su peor dato histórico. Pero el tema al que ha dedicado gran parte de la entrevista ha sido al relacionado con la marcha de Pablo Iglesias de la política, después de anunciar que deja todos sus cargos políticos.

El análisis de Iglesias tras el 4-M

En diversas entrevistas, José Bono siempre ha sido muy crítico con la figura de Pablo Iglesias, rechazando la idea de que formarse parte del Gobierno de coalición pactado con Pedro Sánchez. En este sentido, en varias entrevistas concedidas a 'LaSexta Noche' se ha referido a Iglesias y a su labor dentro de Podemos en los siguientes términos: "Podemos, ya verá cómo empieza a bajar, bueno ya está bajando. Si no fuera porque están en el Gobierno toda España vería el fracaso que ha tenido Podemos en las últimas elecciones y ya verá usted el que va a tener en las próximas".

En este sentido, tras el batacazo electoral previo en Madrid a su salida de la política, había mucho interés en conocer la opinión de José Bono, que no ha dudado en dársela a Jesús Cintora en Televisión Española: "Siempre he sido partidario de defender lo que pensaba. El bipartidismo para mí no era la causa de todos los males. Acabó el bipartidismo y lo que ha venido ha sido un bloqueo con una brecha de odio sembrada de un modo interesado por los extremistas. Todos sabíamos que Podemos no iba a gobernar y Vox tampoco. Sin embargo, han sido los que han polarizado a los votantes".

En este sentido, el histórico del Partido Socialista ha señalado que en Podemos no pueden estar contentos con la forma en la que Iglesias ha hecho política: "Supongo que los dirigentes de Podemos tampoco estén contentos con la forma en la Iglesias ha hecho política Pablo Iglesias".

Bono dibuja el futuro de la política sin Iglesias

También ha explicado que los ciudadanos se han dado cuenta de que el modelo de Podemos dirigido por Pablo Iglesias no era una buena herramienta para el futuro. En este sentido, se ha atrevido a aventurar cuál puede ser el futuro de la política en nuestro país: "Los ciudadanos no son idiotas, y saben que los extremos no son buenos. Por eso no me extraña que estemos ante un regreso histórico hacia un modo de gobierno más ponderado y menos estridente".

Por último, se ha referido al discurso que ha pronunciado Iglesias en los últimos años, y que ha sido la base de su modelo de gobernanza, tantas veces criticado por José Bono "Él mismo decía que expropiar es lo que se debe identificar con la democracia. No podemos asustar a nadie. La gente más rica no debe ver el odio social de ningún gobierno, solo prestar atención a la hacienda pública que cobra los impuestos. Porque aquellos que generan riqueza no son enemigos públicos. Cuando Podemos hacía un discurso contra Amancio Ortega yo creo que estaba cavando su propia fosa electoral".

