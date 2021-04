José Bono saca de sus casillas a Pablo Iglesias con lo que dice de Anguita en La Sexta: “Me parece indecente”

El secretario general de Podemos y candidato para las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, no ha podido evitar responder al ex presidente del Congreso, José Bono, por lo que decía este sábado en su entrevista en 'La Sexta Noche', sobre el ya fallecido líder político, Julio Anguita. Precisamente el ex dirigente socialista comparaba a Anguita con Iglesias y sus ideas políticas al ser preguntado por el presentador del programa, Iñaki López, encendiendo los ánimos de la formación morada.

Pero no sólo Iglesias se ha lanzado a responder a Bono, sino que otros dirigente de Podemos, así como la propia cuenta oficial del partido en redes sociales se han lanzado a las redes a criticar al socialista. Uno de ellos ha sido precisamente el portavoz del partido morado en el Congreso, Pablo Echenique, que desde Twitter le comparaba con el periodista Eduardo Inda, habitual en las tertulias del programa de La Sexta.

Las palabras de Bono sobre Anguita

A la hora de analizar la actualidad, José Bono suele ser bastante duro con el candidato de Podemos para el gobierno de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, en sus entrevistas en 'La Sexta Noche'. En esta ocasión, y para comentar la trayectoria política del de Podemos, comentaba su relación con Anguita: “Él era muy amigo de Julio Anguita, yo un día le vi abrazándose con él, y casi lloriqueando”.

En ese momento, Bono lanzaba un duro calificativo al ex alcalde de Córdoba: “Yo tengo que decir que me afectó, porque yo tenía de Iglesias mejor concepto en el terreno intelectual, y a mí Anguita me parecía intelectualmente más pobre, pero bueno”. Una expresión, “intelectualmente pobre” que ha levantado el polvo de la polémica.

Iglesias ataca a Bono en redes

“No entramos nunca a los trapos de José Bono. Tiene todo el derecho a criticarnos desde la Sexta”, comenzaba comentando Iglesias en la mañana de este domingo en Twitter. “A eso va. Pero que haya dicho de Julio Anguita que era “pobre intelectualmente” me parece indecente. Esa indecencia engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio”, comentaba muy enfadado el secretario general de Podemos.

Precisamente la formación morada compartía un mensaje de Echenique en el que también arremetía contra lo que se decía de Anguita en el prgrama de Atresmedia: “Bono es un dispositivo de los que mandan para agredir a Pablo Iglesias. Por eso, como Inda, tiene plaza fija en La Sexta. Bono trabaja para que los de abajo no tengan derechos y los de arriba mantengan sus privilegios. No le llega a Julio Anguita ni a la suela de los zapatos”.