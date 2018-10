Jordi Cañas (Cs), a un presentador de TV3: "Eres basura. Rico y famoso, pero simplemente basura"

Los enemigos de Albert Rivera han cogido el toro de la droga por los cuernos y por ahí le están atacando al mentón al líder de Ciudadanos. Si la veda la abrió hace tiempo Juan Carlos Monedero en un mitin de Podemos, ahora la han recogido los independentistas catalanes después de que se filtrase que Rivera se había saltado un control de drogas en el Aeropuerto de El Prat. Aunque según la versión del partido naranaja se trataba de un control aleatorio de explosivos.

Este hecho se la ha puesto votando a los guionistas de TV3, la televisión pública de Cataluña, y en concreto al presentador del programa 'Está passant', Toni Soler.

"Perdón, es que me ha tocado hacer un control aleatorio en el aeropuerto. No todos tenemos la suerte que ha tenido Albert Rivera. ¿Pero por qué se iba a negar? Yo cuando voy al aeropuerto rezo para pasar el control aleatorio para que alguien me toque gratis". Así comenzó el programa el presentador después de retrasar su salida en pantalla unos segundos. Al comentario le siguieron los aplausos del público del plató.

Esto ha acabado con la paciencia de otro colaborador asiduo de TV3 pero que está en las antípodas de lo que representa la cadena pública. El diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha estallado en Twitter llamando Basura a Soler. Lo hacía en respuesta a otro tuit con el vídeo de la escena de Soler y que decía: "Un sinvergüenza y millonario de @tv3cat presentando a @Albert_Rivera como a un drogadicto. Si, en la televisión pública que pagamos todos".

Un sinvergüenza y millonario de @tv3cat presentando a @Albert_Rivera como a un drogadicto. Si, en la televisión pública que pagamos todos. pic.twitter.com/vN00ObFcKW — Mon Bosch (@josepramonbosch) 22 de octubre de 2018

Este comentario lo enlazaba Cañas en su perfil y escribía lo siguiente: "Basura. Es basura. Basura. Si, eres basura. Rico y famoso a costa de los que humillas, pero simplemente basura".

Basura. Es basura. Basura. Si, eres basura. Rico y famoso a costa de los que humillas, pero simplemente basura. https://t.co/hoLleHf6Ca — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 23 de octubre de 2018

No es la primera vez que Cañas se irrita con TV3. Sin ir más lejos, una mujer del público del programa 'Preguntes Freqüents' no dudó en llamarle "fill de puta".

Ciudadanos es sin duda para TV3 un filón para los guiones de sus programas, a pesar de ser el partido que ganó las últimas elecciones catalanas.