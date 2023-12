Javier Calleja presenta en Miami sus figuras de ojos saltones con porcelana y cristal de Lladró

El artista Javier Calleja inaugura en Art Week Miami la nueva plataforma artística de Lladró, Art Editions, con la que la firma se introduce en el circuito del arte contemporáneo a través de la creación de exclusivas obras de porcelana en series muy limitadas.

Para esta ocasión, Calleja se ha unido al equipo de la compañía y ha creado tres obras originales que reflejan su particular e inconfundible universo plástico. Con el nombre 'You choose one', se trata de una composición escultórica de tres piezas de porcelana: 'Niño', 'Gato diablo' y 'Gato ángel'.

Todas las piezas creadas por el artista cuentan con la particularidad de que combinan porcelana y cristal. Los inconfundibles y cautivadores ojos de los personajes, tan importantes en la obra de Calleja y en las creaciones de Lladró, son de cristal, a diferencia del resto de la pieza elaborada a mano en porcelana, detalla la empresa valenciana.

Como primer invitado de Art Editions, el artista malagueño cambia la pintura, el dibujo y la escultura por la porcelana hecha a mano, ornamentada con la rica paleta de color de la marca. El resultado son creaciones vibrantes y coloridas de apariencia inocente con las que Calleja, sin más intención que generar emociones, sin artificios, invita a reflexionar.

Obras que, bajo su aparente sencillez formal, esconden una gran complejidad técnica para su creación en porcelana y para la recreación de todos los detalles de los personajes que las integran. Otro aspecto destacado de esta colección es el embalaje: por primera vez, en la serie 'You choose one', cada caja es única y exclusiva al igual que cada obra.

"Tras siete décadas revolucionando el mundo de la porcelana, Art Editions es un paso estratégico en la diversificación emprendida por Lladró y un claro ejemplo de la potencia innovadora de la marca, basada en el saber hacer de sus artesanos y en la versatilidad de la porcelana como vehículo de expresión artística", destaca Cristina Egido como directora global de Marketing de la empresa.

Art Editions by Javier Calleja se desvela en el marco de Art Week Miami, una de las principales ferias de arte moderno y contemporáneo a nivel mundial. Celebrada anualmente en Miami Beach, Florida, reúne a galerías, artistas, coleccionistas, curadores y entusiastas del arte a nivel internacional.

En colaboración con la galería de arte Nanzuka Underground (Tokyo), que expone una de las piezas de la serie en su espacio de Art Basel Fair, Lladró presenta la primera serie disponible de 'You choose one'. Una tirada de 25 obras "irrepetibles", todas diferentes al contar con una decoración propia. Firmadas a mano por el artista, están acompañadas por un grabado que también presenta la rúbrica personal de Calleja.

Este jueves 7 de diciembre tendrá lugar un evento de presentación de la colección en la galería Marquez Art Projects (MAP), una fundación sin ánimo de lucro recientemente inaugurada en Allapattah (Miami) con la presencia del artista y representantes de Lladró.

Además de poder adquirirlas en Nanzuka Underground o a través de la compañía, la galería Almine Rech comercializará las obras de Lladró Art Editions. Tras esta tirada excepcional de 25 unidades únicas, 'You choose one' crecerá con nuevas propuestas que se lanzarán oficialmente en 2024.