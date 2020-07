Jaime de Marichalar sale en defensa de Juan Carlos I: “Yo estoy con el Rey”

En plena polémica monárquica, Jaime de Marichalar ha acabado (de manera temporal) con su discreción con una carta en la que ha querido defender sin condiciones al Rey emérito. A través de un escrito que ha hecho público El Mundo, el que fuera marido de la Infanta Elena ha asegurado que él “está con Juan Carlos I” al que califica como “un gran Rey”.

Así comienza el texto en cuestión: “Yo estoy con Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Por todo lo que hizo en nuestra transición, heredó una monarquía casi absoluta y cedió todos sus poderes, construyendo una democracia de la nada, algo inédito en el mundo”.

Y además, da razones para posicionarse en el lugar del Rey:

-Porque derribó un Golpe de Estado

-Porque ha sido un extraordinario embajador de nuestro país, habiendo sabido estrechar lazos con Iberoamérica y atraer inversiones a nuestras empresas

-Porque si no lo haces, tendremos a un Pedro Sánchez o a un coletas por jefe del Estado en lugar de a Felipe VI.

El Rey Juan Carlos firmaba en el Palacio Real su abdicación como Rey en 2014, que era refrendada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Zapatero también pide respetar la investigación y “no ir más allá”

También este miércoles, hemos conocido que el expresidente del Gobierno pedía respeto a la investigación judicial sobre el Rey Juan Carlos, como a cualquier otro ciudadano, y no llevar el debate político más allá. José Luis RodríguezZapatero ha asegurado que no tiene ninguna duda de lo siguiente: los fiscales del Supremo serán los que finalmente decidan si hay causa penar o no contra el Rey emérito por los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I.

No obstante, ha querido pedir cautela: “Tenemos que ser serios, respetuosos con la institucionalidad, con las leyes y con la Constitución”. El expresidente se refería así al monarca en declaraciones a los medios antes de pronunciar unas palabras durante una conferencia en los cursos de verano de El Escorial (Madrid) de la Universidad Complutense. Además, ha admitido sentir “disgusto” sobre esa presunta donación millonaria que habría recibido Juan Carlos I del rey saudí y de los consiguientes movimientos que pudo hacer de ese dinero.

Esta premisa se suma a la de Felipe González, quien también quiso defender el legado histórico del Rey Juan Carlos, respetando su presunción de inocencia.

A finales de junio, Pedro Sánchez también hablaba sobre ello y aseguraba que “nadie es impune”, mientras apostaba por dejar trabajar con independencia a la Justicia, que ya está investigando al Rey emérito: “Nadie es impune en nuestro país, las acciones punibles se castigan”, enfatizaba el presidente del Gobierno.