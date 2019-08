Izquierda Unida culpa al “capitalismo” de los incendios y Vox le responde así

Al menos 10.000 hectáreas se han quemado en los incendios en Gran Canaria en la última semana, mientras que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil precisa que entre el 1 de enero y el 18 de agosto ha registrado 71 497 focos de incendios en el país y que un 52,5 % se sitúan en la región amazónica. Sobre las causas de estos tristes sucesos se ha pronunciado el partido Izquierda Unida para dar una “explicación” de las razones de estos fuegos, tras lo que se ha llevado una respuesta de un miembro de Vox.

El partido que dirige Albert Garzón había publicado este jueves un mensaje a través de la cuenta oficial en Twitter del partido en el que acompañaba una foto de un mensaje reivindicativo: “No es fuego, es capitalismo”. Junto a la frase, aparece el dibujo de la Tierra ardiendo parcialmente y, otro mensaje en el mismo tweet: “El capitalismo es incompatible con la vida”.

Por su parte, el que fuera candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Madrid y miembro del partido, Alonso de Mendoza, ha respondido a la cuenta oficial de Izquierda Unida. “¿Hay un incendio? No es un pirómano, es el capitalismo. ¿Matan a una mujer? No es un asesino, es el patriarcado. ¿Se hunde un barco? No son las mafias, es Europa. ¿Hay un tiroteo? No es un psicópata, es Trump. ¿Ponen una bomba en nombre de Alá? Es un pobre loco, pray for Paris”, concluye el miembro del partido que preside Santiago Abascal.

Una respuesta que han aplaudido los seguidores del miembro de Vox, que recuerdan a Izquierda Unida la importancia de la “responsabilidad individual” en los incendios, otros tiran de ironía por las críticas de la extrema izquierda hacia Bolsonaro o incluso califican a IU de “paranoicos”

Sobre el incendio en le Amazonas, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló este jueves que los incendios que arrasan múltiples áreas del Amazonas suponen "una crisis internacional" y aseguró que la cuestión se tratará con urgencia durante la cumbre del G7 en Biarritz. "Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20 % de nuestro oxígeno está ardiendo. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en dos días para hablar de esta urgencia", escribió el presidente francés en su cuenta de Twitter.