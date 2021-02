Ismael Peña-López: "Valoramos hacer elecciones telemáticas pero con el Parlament así no se puede"

La organización de unas elecciones durante una pandemia es un asunto complicado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha mantenido la fecha para el 14 de febrero, cuando estamos en plena tercera ola de covid. El director de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat ha explicado a COPE cómo está siendo este complejo proceso que tiene tres objetivos: "Garantizar el derecho a voto, que viene heredado por lo que son las elecciones; la salud, que pasa por delante del derecho a votar, es el derecho a que la gente cuando vote no se contagie ni lo haga con ningún tipo de riesgo, y la última es la legitimidad". Garantizar la legitimidad implica "no solo que la gente se crea las elecciones en un sentido amplio, sino que voten sin miedo, que no se abstengan por miedo, que haya confianza en el procedimiento".

Peña-López insiste en que la ley no les permitía "cambiar ni el lugar, ni el tiempo, ni el canal ni la persona. El voto se hace en una urna y en un colegio electoral, de 9 de la mañana a 20 de la tarde y tiene que ejercerlo la persona interesada y en papel". Para hacer las elecciones de otra forma, como telemáticamente, habría que cambiar la ley, o hacer una ley autonómica propia que habilitara el voto por correo, de hecho, "se valoró la posibilidad, pero tal y como estaba el parlamento no se pudo hacer".

La única alternativa al voto presencial será el voto por correo, en este sentido sí se han acordado algunas medidas con la Junta Electoral Central que pueden hacerse dentro de la ley: "se han alargado los plazos, se ha establecido la recogida a domicilio, el envío del voto braile".

¿Cómo se va a a garantizar la seguridad sanitaria?

Lo que se ha hecho ha sido intentar evitar todos los factores de riesgo. "Intentaremos que todas las colas sean en el exterior, con distancia de dos metros, que el máximo sea fuera del recinto, que todo el mundo lleve el voto preparado desde casa". La intención es que sea "entrar, fichar, votar y salir" todo a la mayor brevedad posible y con una entrada y una salida distintas. Los espacios "estarán ventilados constantemente y cuentan con un responsable de seguridad sanitaria que vela por que todo esto se cumpla".

Los miembros de las mesas tendrán protección añadida, y en la última franja contarán con batas y guantes. También los miembros del recuento, que serán menos, contarán con protección especial. "Los partidos han llegado aun acuerdo para que solo haya un apoderado por candidatura y mesa".