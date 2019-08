La irónica felicitación de Pérez-Reverte a la científica musulmana premiada por potenciar el papel de la mujer

Sahar al-Faifi es el nombre de la genetista molecular, británica y musulmana premiada en los Womenspire Awards 2019. Los premios, entregado por la fundación galesa ‘Chwarae Teg’, “reconocen los logros de las mujeres en todos los aspectos de la vida, desde logros personales a contribuciones excepcionales”, afirma la misma página web de la fundación.

La imagen que se ha viralizado en las redes sociales y de la que Reverte se ha hecho eco, ha sido la de la premiada “por su trabajo para dignificar y potenciar el papel de la mujer en el Reino Unido”, en palabras del propio Reverte. Sahar al-Faifi decidió recoger el galardón ataviada con un burka, la tradicional prenda islámica que oculta por completo los rasgos del rostro de las mujeres, dejando tan solo una franja visible para sus ojos.

En su mensaje de “felicitación”, Reverte quiso destacar que precisamente uno de los motivos por los que la premiada había recogido el galardón era por luchar por la dignidad y papel de la mujer en su país. Este hecho, ha sido valorado de forma contradictoria por las redes, que no han dudado en mostrar su oposición a que, precisamente una mujer que utiliza una prenda pensada exclusivamente para ocultar el rostro de las mujeres sea premiada por dignificar a las mujeres.

Estos han sido algunos de los mensajes que los usuarios han querido lanzar a ráiz de la publicación del escritor y académico de la lengua:

La historia de Sahar al-Faifi no es nueva, y es que la británica, además de científica, se ha hecho popular (y polémica) por su defensa a ultranza de llevar el burka en cualquier situación de la vida.

I am honoured to be awarded @chwaraeteg community activist of the year. It was one of my happiest moments. Thank you very much to those nominated me, my parents, family, colleagues and friends. This motivates me to work even harder for our communities :) #womenspire19 pic.twitter.com/PxW8q1vb4M