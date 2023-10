El interventor general del Estado afirma que las bases del control interno en España son "tremendamente sólidas"

El interventor general de la Administración del Estado (IGAE), Pablo Arellano, ha afirmado este jueves en Palencia en el marco del III Congreso sobre Control Interno Local que las bases del control interno en España son "tremendamente sólidas".

Arellano ha explicado que la intervención civil en la intervención General del Estado se crea en 1882, y que, a nivel internacional, cuando se acude a foros como el del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, en comparación con otros modelos de control interno, el español "puede sentirse muy orgulloso".

"Eso no significa que no tengamos que estar en continua evolución y mejora porque todo avanza a una velocidad extraordinaria. Se puede tener un determinado nivel y sentir que estás en una posición importante, pero como no evoluciones con los tiempos te puedes quedar atrás" ha añadido.

El interventor general de la Administración del Estado ha manifestado que se trata de un órgano "esencialmente técnico" y que, por esta razón, lo que se pretende con este tipo de congresos es "aprender y mantener las relaciones" entre los distintos interventores de las distintas administraciones públicas.

"El trabajo del interventor es muy solitario, y es bueno que podamos compartir metodologías, procedimientos y objetivos para romper un poco ese aislamiento y generar un sustrato común entre todos los profesionales que les permita desarrollar mejor su función".

Estas y otras cuestiones se van a tratar hasta este viernes en Palencia donde cerca de 450 especialistas de toda España se dan cita en el Congreso que esta edición tiene el lema 'Consolidando el modelo, fortaleciendo la profesión', para abordar retos como la aplicación efectiva de los planes antifraude o el solapamiento de las funciones en los ayuntamientos rurales a través de siete paneles de expertos y tres mesas redondas que componen el programa del encuentro.

La cita, de carácter bienal y que recala en la capital palentina tras pasar por Badajoz y Huesca, es la más importante del sector y está coorganizada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Diputación de Palencia.

Además, en el marco de este tercer Congreso sobre Control Interno Local se entregará el viernes, 6 de octubre (14.30 horas) el Premio CCIL a la Mejor Trayectoria Profesional en materia de Control Interno Local, que ha recaído en José Fernando Chicano Jávega, Interventor del Ayuntamiento de Tarragona.