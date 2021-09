Un informe de CCOO achaca al hospital del Aljarafe "la mitad de personal" y servicios que otros centros

Un informe elaborado por CCOO-Sevilla sobre el hospital comarcal de San Juan de Dios del Aljarafe, enclavado en Bormujos, gestionado por un consorcio conformado por la orden de San Juan de Dios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cuya plena gestión pública reclama el sindicato junto a otros agentes, refleja que dicho centro "cuenta con menos de la mitad de personal y servicios sanitarios que en el resto de Andalucía", toda vez que la Junta de Andalucía viene señalando la diferencia de cartera de servicio entre este centro y otros.

Y es que el comité de empresa de este hospital viene alertando insistentemente de un déficit de financiación del centro y de que las "precarias condiciones laborales" de la plantilla están provocando una constante "fuga de profesionales" hacia otros centros sanitarios, lo que se traduce en una merma de personal, una "descapitalización" en materia profesional y la suspensión de no pocos servicios, como intervenciones quirúrgicas o endoscopias.

El Sindicato Médico de Sevilla viene avisando también de la "sangría" de profesionales que sufre este hospital y de que "ningún facultativo acepta las ofertas de trabajo del centro" como consecuencia de las diferencias salariales.

INFORME DEL SINDICATO

En ese contexto se encuadra el informe presentado este jueves por el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, la secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, María José Wanceulen, y el presidente del comité de empresa del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Javier Ordóñez (CCOO).

El estudio, que realiza una comparativa entre el centro hospitalario aljarafeño y otros hospitales comarcales y provinciales, revela según el sindicato la "grave discriminación sanitaria que sufre a diario una población de 300.000 personas en relación con otros hospitales comarcales y provinciales", argumento que vienen esgrimiendo el sindicato y los partidos que reclaman la plena gestión pública del centro, avisando de que el incremento de la financiación pública no ha supuesto ninguna mejora laboral para la plantilla de este centro de la orden de San Juan de Dios.

En este sentido, Galindo ha advertido de que "CCOO no aceptará ninguna otra solución que sea utilizar una vez más la sanidad privada para atender a esa población que necesita una sanidad pública 100 por ciento", precisando que el sindicato no aceptará "ningún invento con la coletilla de la colaboración público-privada".

"PRECARIEDAD LABORAL"

Wanceulen, por su parte, ha señalado que "no puede existir una situación así en materia de salud para ningún núcleo poblacional y no se puede consentir que los y las profesionales de la sanidad pública sufran esta precariedad laboral", al tiempo que ha puesto en valor "el trabajo del comité de empresa durante este tiempo, que a través de numerosas movilizaciones ha conseguido aumentar la dotación presupuestaria para el centro aunque la gerencia no la haya utilizado para mejorar sus condiciones".

Ordóñez ha lamentado que "en cuestión de camas, recursos humanos y materiales, la población aljarafeña se ve gravemente perjudicada, con déficit de entre el 50% y el 60% en los servicios y en la dotación de personal según demuestra nuestro informe, lo que pone en riesgo la salud pública y que atropella los derechos laborales".