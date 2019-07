La increíble teoría de la conspiración sobre el Rey León del 'ministro' Monedero

Juan Carlos Monedero es una de las personas que suena como posible ministro del Gobierno de coalición que ya negocian el PSOE y Unidas Podemos. El fundador de Podemos ha hecho carrera entre otras cosas gracias a la televisión, donde ha colaborado en diversos programas tanto en España como en Venezuela, donde fue colaborador asiduo de diversos programas televisivos, sobre todo durante el mandato de Hugo Chávez. En uno de ellos lanzó una curiosa teoría de la conspiración sobre la película 'El Rey León', que ha vuelto esta semana a nuestras pantallas.

"He traído una película de Disney", comenzaba Monedero su intervención en el programa Dando y Dando de VTV, "que seguramente han visto todos los jóvenes, pero no la han visto con lo que hay detrás y la ideología que le está acompañando". Ahí, Monedero empieza su discurso político: "El Rey León tiene un elemento radical de monarquía. El Rey León es hijo del rey y todos los animales van a rendirle pleitesía, lo cual es terrible, porque el león se los come. Pero, claro, como es el rey, tienen que venir todos. Y el que no está de acuerdo es el malo", sigue Monedero, en referencia a Scar.

"Luego vienen las hienas. En la versión americana, las hienas tienen un acento hostil. Son afrodescendientes. En la versión latinoamericana tienen acento mexicano. De los espaldas mojadas. La película está hecha justo después de la primera guerra del Golfo, donde se está intentando construir al terrorista árabe", sigue Monedero, que no explica por qué entonces no se le pone acento árabe a las hienas, "como el malo que sustituye a los comunistas".

"El león bueno es un león bonachón, con colores claros, y el león malo es oscuro, rostros angulosos. Pero lo terrible es a quién se parece. El rey malo está construido a imagen y semejanza de Jomeini", asegura Monedero, sin explicar por qué si lo que querían era justificar el ataque a Iraq ponían una imagen del mayor enemigo de Saddam. Jomeini además, no era árabe. "La película sigue en esa dirección, y al rey ese malo se le vincula con la media luna, que es el símbolo del islam".

Después arremete contra Timón y Pumba y su Hakuna Matata. "Aparecen los amigos del Rey León, cuyo mensaje es que la vida es mejor cuánto más tonto eres. Desentendido de todo, apolítico y acepta de manera conformista al Rey León".

Monedero cierra su curioso alegato con un ataque a Disney. "Estos son los cuentos que están contando a nuestros hijos. En España, en Venezuela, en Irán. Y constantemente han ido lanzando esos mensajes, subliminales o no".

Un vídeo que puede dar muchas ideas sobre quién es Juan Carlos Monedero.