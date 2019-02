El "incoherente" e "inquietante" patriotismo de Pedro Sánchez

"¿Qué concepto de patriotismo es el que maneja Pedro Sánchez en su actual coyuntura política?". Esta es la pregunta que se hace Pedro José Chacón, experto en Historia del Pensamiento Político. "A buena parte de los españoles nos inquieta mucho imaginarlo siquiera".

La tribuna que Chacón firma en El Correo, "El inquietante patriotismo de Sánchez", recala en las palabras que el Presidente del Gobierno pronunció durante la presentación de los candidatos del PSOE en Castilla y León. En ese acto celebrado en Burgos Sánchez tiró de "patriotismo" para intentar recabar el apoyo del PP y Ciudadanos en los presupuesto. Pero, ¿cómo lo hizo?.

Para el Profesor de Historia del Pensamiento Político lo bueno sería que lo hiciera "desde la mejor tradición socialista en España" y no "como el Pedro Sánchez presidente de un Gobierno que surge de una moción de censura, en la que quienes le apoyan tienen unos planteamientos no ya completamente distintos a los del patriotismo antes definido, sino radicalmente enfrentados a él", resume Chacón.

Sánchez también recibió un tirón en orejas en Europa por su forma de ver "los extremismos"

Pedro Sánchez pedía ante el pleno del Parlamento Europeo (enero 2018) que no se dejaran “embaucar por la ultraderecha (...) Hay que proteger Europa para que Europa proteja a sus ciudadanos”.

A Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), el discurso de Sánchez le pareció "incoherente" y se lo dijo: “Permítame recalcar que los extremistas no tienen color. Usted es un proeuropeo comprometido, pero su Gobierno no podría existir sin el apoyo de la extrema izquierda y los proseparatistas en el Parlamento español y eso nos preocupa".

