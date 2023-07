Incertidumbre en el CGPJ por la jubilación de su presidente: "No puede haber vacío de poder ni un solo día”

Sobre el relevo del actual presidente del CGPJ, Rafael Mozo, hay todavía cierta incertidumbre. Lo cierto es que es a Vicente Guilarte a quien corresponde sustituirle por ser el vocal de más edad. Pero la duda nace a partir de la preocupación del resto de miembros, no solo por quedarse con 16 vocales, sino porque Guilarte, no forma parte de la Comisión Permanente, y esto implica que no tiene dedicación exclusiva.

Cuestión que le permite, además de vocal, ejercer de profesor, es catedrático de derecho civil, y trabajar en un despacho propio de abogados, labores que le imposibilitarían compaginar horarios si ocupara la presidencia interina.

Es por esto que seis vocales de los sectores progresistas y conservadores han presentado a Rafael Mozo un escrito para que se debata el nombre y la situación. Este grupo de vocales asegura en COPE que "no puede haber un vacío de poder ni un solo día”.

Además, han insistido en que quieren saber cuál es la disposición de Guilarte para ejercer el cargo.



Sin sustituto claro para Mozo

Las fuentes explican que el pleno ordinario del miércoles servirá para ejecutar la jubilación de Mozo y la aplicación del mecanismo que atribuye la presidencia al vocal de más edad.

Ahora bien, si ese mismo día e, incluso, en los días siguientes Guilarte argumenta que no está en condiciones de presidir el órgano de gobierno de los jueces, el asunto se complica doblemente. Primero, porque dentro del órgano de gobierno de los jueces algunos creen que llegado el caso, se debería seguir aplicando el mecanismo de sustitución previsto, es decir, de Guilarte saltaría a Wenceslao Olea para que no haya ningún vacío de poder, dado que Mozo deja de ser presidente el mismo miércoles 19.

Mientras que otros opinan que habría que convocar un pleno extraordinario y estudiar a fondo esta cuestión, ya que el mecanismo que se dieron los vocales no contempla renuncias cuando por imperativo legal el vocal de más edad debe asumir el cargo.

Pero, además, habría que estudiar las consecuencias de una hipotética renuncia de Guilarte, en particular, si ello supondría también su renuncia como vocal, porque hay voces que consideran que sí por tratarse de un imperativo legal. Si no acepta, entonces no se sostiene que siguiera como vocal, concluyen las fuentes a COPE.