Imágenes del día: la primera imagen de Arrimadas tras dar a luz y el compromiso del chef José Andrés

El fin de semana está a punto de comenzar y nuestros famosos ya han llenado las redes sociales con sus mejores sonrisas y también reivindicaciones. En este sentido, en las últimas 24 horas hemos podido desde a Iker Casillas hasta Gloria Camila pasando por Gabriel Rufián . A continuación repasamos las más importantes.

El bonito recuerdo de David Cantero

El presentador de Telecinco ha compartido una fotografía de su coche más clásico: "Este fue mi primer coche, un humilde 850 que compré de segunda mano y muy barato en 1979; tenía 18 años y llevaba cerca de uno en la mili. Me encantaba entonces y ahora me fascina lo antiguo que se ve este legendario modelo de Seat, ya es un auténtico clásico. Soñaba con trabajar en la tele, de eso hace 41 años y llevo ya 38 detrás y delante de las cámaras. La vida pasa demasiado veloz y es demasiado frágil como para no apreciarla, para desperdiciarla".

Inés arrimadas ya ha dado a luz

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha sido ya ha sido madre y ha compartido una imagen de sus primeros momentos con su pequeño: "Hoy ha llegado al mundo el pequeño Álex. ¡Qué ganas teníamos de verle la carita! Estamos inmensamente felices y muy emocionados por este gran regalo que nos ha dado la vida. Muchas gracias a todos los que nos habíais enviado vuestros mejores deseos. Ha ido todo muy bien y estamos en perfecto estado. Ahora disfrutaré de unas semanas de permiso de maternidad para poder dedicar toda la atención a nuestro niño. ¡Besos a todos de parte de la familia!

La reivindicación de José María Manzanares

El torero se ha sumado a la iniciativa que muchos de sus compañeros han puesto en marcha para pedir al Ministerio de Cultura medidas urgentes para combatir la crisis que la tauromaquia esta sufriendo por culpa del impacto del coronavirus: "¡Basta de discriminación, Ministro de Censura! La tauromaquia exige el lugar principal que le corresponde entre las industrias culturales por su tradición, peso económico y respaldo social".

Gloria Camila y su prototipo de personas

La colaboradora de televisión ha publicado una reflexión en su cuenta de Instagram sobre el tipo de personas que le gusta tener en su vida: "Me gustan las personas que, antes de dar los buenos días, ya han hecho que lo sean. Esas personas que te sacan la sonrisa antes de que hayas abierto los ojos. Esas que no te dejan abrir la boca.Esas que te despiertan dejándote sin ropa".

El look urbano de Jorge Fernández

El presentador de televisión ha compartido una imagen con su look más urbano para dar un paseo esta primavera fuera de los platós de televisión: "Estilo único y genuino. Imitado por muchos, conseguido por nadie!

El recuerdo de Gabriel Rufián a Oriol Junqueras

El diputado de ERC ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Oriol Junqueras un año después de que jurase su acta como diputado en el Congreso de los Diputados. Un momento que provocó mucho interés por su estancia en prisión tras el 1-O.

El cariño de Iker Casillas a Oporto

El futbolista español se ha sumado a los looks urbanos que estos días están llenando las redes sociales desde la ciudad portuguesa de Oporto: "Fabuloso dia en la ciudad de Porto!! Mucho calor, hemos bajado al parque de la ciudade. Os recomiendo!!"

La solidaridad del chef José Andrés

El chef español José Andrés sigue colaborando en Nueva York con las personas más necesitadas durante esta crisis provocada por el coronavirus, que de forma notable se ha cebado con la ciudad de Estados Unidos.

