Imágenes del día: el agradecimiento de Javier Ortega Smith a los sanitarios tras su salida del hospital

Este miércoles nuestros famosos y políticos han vuelto a llenar las redes sociales de sus mejores fotografías. Esta jornada ha estado marcada por celebraciones y también por algún que otro momento de felicidad por el buen tiempo que empieza hacer en nuestro país. A continuación repasamos las más importantes.

La frase que se tatuaría Paco León

El actor español ha publicado una imagen en la terraza de su casa disfrutando de los primeros rayos de sol de la temporada. Aprovechando este momento de relax, León ha querido desvelar a sus seguidores la frase que se tatuaría, y que tiene que ver con el famoso concurso 'Un, dos, tres' de Televisión Española: "“Hemos venido a jugar, Mayra.” Si algún día me hiciera un tatuaje me pondría esta frase que le decían a Mayra Gomez Kemp los concursantes del 1,2,3 en la subasta. WE CAME TO PLAY BABY!"

La sesión de ejercicio de David Bisbal

El artista almeriense sigue poniéndose a punto durante el confinamiento, y la fotografía que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram lo demuestra, con propuesta a sus seguidores incluida: "No se sabe cuando todo volverá a la normalidad, mientras tanto preparación!!!! ¿Por qué no pensamos en hacer un entrenamiento online juntos algún día de estos?".

Laura Escanes y Risto Mejide celebran su aniversario

El presentador de Mediaset ha compartido una fotografía del día de su boda en su cuenta de Twitter, en ella se puede ver uno de sus primeros besos con Laura Escanes después de convertirse en marido y mujer: "Me casé con un ángel. Feliz 20M Laura Escane. 3 años callando bocas con besos como éste. Te amo".

El confinamiento de Dulceida

La influencer sigue trabajando desde su casa, donde ha realizado un gran trabajo durante estas semanas para intentar entretener a todos sus seguidores, pero Dulceida ha enseñado a todos sus followers el sitio favorito de su casa, sobre todo estos días que empieza a hacer mucho calor en Madrid: "El poco rato que estoy en la ofi-casa me lo paso en el balcón".

La reflexión sobre la crisis de Begoña Villacís

La vicealcaldesa de Madrid ha compartido uno sus momentos revisando la cobertura de la crisis sanitaria por parte del Ayuntamiento del Madrid , lanzando un mensaje de cariño y agradecimiento al Ayuntamiento de Pekín, que ha colaborado con Madrid: " Al principio de esta crisis, desde el Área Internacional del Ayuntamiento decidimos hacer un llamamiento a las ciudades chinas ante la carencia de material de protección. Hoy quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Pekín, y a su universidad, al Ayuntamiento de Fujian, el de Cantón, el Shenzen y Chongquin por atender nuestra petición para hacer frente al #COVID19".

Ortega Smith sale del hospital

El secretario general de Vox , Javier Ortega Smith, ha publicado una imagen de agradecimiento dedicada a todos los médicos que le han ayudado durante estas jornadas a superar la crisis del coronavirus. En este sentido, el diputado nacional ha señalado lo siguiente: "Tras 12 días ingresado de urgencias en el hospital La Milagrosa (Vithas), gracias a Dios, hoy me han dado el alta, habiendo evolucionado favorablemente el tratamiento contra los distintos trombos en pierna y pulmones, provocados como consecuencia del coronavirus. Deseo hacer público mi más sincero y afectuoso agradecimiento a todo el personal sanitario y directivo de este hospital, por su trato humano y profesional inmejorable. Gracias de corazón por haberme salvado la vida".

La primaveral imagen de Jesús Vázquez

El veterano presentador de televisión ha subido a su perfil oficial de Instagram una imagen de lo más primaveral. Entre flores y luciendo una bonita sonrisa propia de esta época del año: "Entre las flores".

El cambio de look de Mario Vaquerizo

El músico y colaborador de televisión ha vuelto a su barbería para afitarse después de muchos días de confinamiento: "Volviendo a la la normalidad. Recién afeitado para saber si podía seguir presumiendo de pomulosis y pomulitis, creo que he pasado el examen".

El guiño de Tamara Falcó al turismo español