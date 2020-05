Imágenes del día: el apoyo de Antonio Banderas a María Casado tras su marcha de TVE

Las redes sociales se han llenado este martes de los mejores momentos y recuerdos de nuestros famosos y políticos. Desde Rosalía hasta Antonio Banderas han compartido una fotografía en sus perfiles oficiales. Pero también el mundo del deporte ha sido noticia, ya que muchos deportistas también han compartido recuerdos y también alguna instantánea de sus preparaciones físicas. A continuación repasamos las más importantes del día.

El mensaje de apoyo de Antonio Banderas a María Casado

El actor malagueño ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram alegrándose de los nuevos proyectos de la presentadoras, que hace unos días dejó de presentar el programa de las mañanas en Televisión Española: "Feliz por el talento, credibilidad y altura profesional de María, por su categoría humana y por la cantidad de proyectos que ya comienzan a caer sobre la mesa de #SohoTV, nueva aventura alrededor y dentro del teatro. ¡Bienvenida María!

La reflexión de Ares Teixidó​

La colaboradora de televisión ha publica estas palabras en su cuenta oficial, parece que el confinamiento le ha servido para darse cuenta de las personas que son más especiales para ella: "Todo esto tiempo me esta sirviendo para tener algo muy claro: voy a reducir el tiempo de dedicación al mínimo con según quién. No, ya no. No voy compartir mi tiempo con las personas equivocadas. Sino con los míos, los de siempre, mis personas favoritas, esos son los que se merecen todo de mi. Contando los días para abrazarles muy pronto".

La alegría de Sonsoles Ónega

La presentadora de Telecinco y colaboradora de COPE ha mostrado en redes su alegría por regresar a una librería, algo que a la periodista le encanta: "¡Qué gran día! !Han vuelto!"

Rosalía, portada de revista

La artista catalana sigue siendo una de las estrellas de la música más importante a nivel mundial y este martes se ha convertido en la portada de la revista 'Elle': "Woooow, que gran honor soy la portada de 'Elle' de este raro verano de 2020 pero que ilusión".

Errejón y su cuadro favorito del Congreso

El diputado de ' Más Madrid ' ha publicado una fotografía de su jornada de trabajo en el Congreso de los Diputados. En ella se puede ver uno de los cuadros que hay en la 'Cámara Baja': "Un momento justo antes de una sesión de la Comisión Constitucional. Conversando frente al famoso cuadro “El Abrazo”, de Juan Genovés, que falleció hace pocos días".

La imagen de Jordan que tanto le gusta a Iker Casillas

El futbolista español ha compartido una fotografía de Michael Jordan justo en el momento de lanzar un triple. En el post también ha querido hacer un pequeño homenaje al deporte con una frase de Andrés Iniesta: "Me viene a la cabeza unas declaraciones de mi buen amigo Iniesta sobre la final en Sudáfrica. Decía que en un momento justo, antes de patear aquella bola que se le quedó botando en el área de Holanda,y que significó el gol más importante de la historia en el fútbol español, llegó a escuchar el silencio. En el deporte hay momentos en los que se llegan a dar esos instantes. La facilidad y confianza en la victoria con que se ve a MJ en esta foto es parecida a la de un profesor de karate en una pelea contra su alumno recién llegado de cinturón blanco.

Toñi Moreno y su look antes de la gala de 'Supervivientes'

La presentadora de televisión ha regresado este martes a Telecinco para comentar una nueva gala de 'Supervivientes', reality que entra en su recta final. Su peinado y sus sombras en los ojos han conseguido que muchos de sus seguidores dediquen palabras de cariño a la periodista.

El robado de Kiko Rivera

El deejay e hijo de Isabel Pantoja ha querido compartir un divertido momento con su mujer, Irene Rosales, en DisneyLand, en el post ha reconocido que se lo pasó en grande en el parque de atracciones: "Si lo Sé estoy gordo! Pero esta foto es del mejor viaje de mi vida hasta ahora! Me costaba andar y esta cansado tela! Pero el disfrute de mis dos hijos y mi sobrina era lo máximo!"

La pausa más sabrosa de Albiol

El recién nombrado alcalde de Badalona sigue trabajando duro en su nueva etapa como primer edil, pero también tiene tiempo para disfrutar de una buena comida: "No hay tiempo que perder: pequeña pausa para comer en el despacho y vuelta al trabajo.

