Illa descarta el confinamiento total porque el incremento de casos “no amenaza el sistema sanitario”

El ministro de Sanidad,Salvador Illa, descarta volver al confinamiento total porque "nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo" ya que hay un incremento de casos que hay que controlar "pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario".

En una entrevista que este domingo publica La Vanguardia, Illa atribuye este incremento de contagios de covid "a la movilidad desde el fin del estado de alarma y al sistema de detección precoz que es mucho mejor que el de hace unas semanas".

"No estamos como en marzo", insiste el ministro, que explica que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), casos más leves, la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril".

Tras admitir que está "preocupado" y lo estará hasta que no se encuentre "cómo vencer esta pandemia", Illa exige "un cambio de actitud por parte de todos" y no bajar la guardia: "No podremos volver a vivir como antes en meses, en el mejor de los casos".

Illa reconoce que "el virus no ha aminorado su poder destructor, no se ha atenuado. Tampoco se sabe si ha mutado" y admite que "todo el mundo ha llegado tarde a esta pandemia. Ha sido una cura de humildad para todos".

Sobre la imposición de nuevas restricciones para contener la epidemia, el ministro afirma que más que aprobar nuevas medidas, hay que cumplir las ya acordadas: "Si esto lo hacemos bien, saldremos adelante sin tener que tomar medidas adicionales".

Respecto a las personas que se saltan la cuarentena tras dar positivo, el ministro se muestra contundente: "Saltarse la cuarentena no solo es una actitud muy incívica, sino susceptible de ser delictiva", por lo que se muestra favorable a que los jueces puedan imponerlas.

Preguntado sobre su opinión de que la ANC convoque manifestaciones en la Diada de Catalunya, el ministro afirma: "El derecho de manifestación es un derecho fundamental, pero apelo al sentido común, la sensatez y el respeto escrupuloso a las decisiones de las autoridades sanitarias. Estamos en una situación delicada".

El ministro se muestra optimista en cuando al suministro de la vacunade la covid y augura: "Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan".

