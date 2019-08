Iglesias arremete contra el veto a C.Tangana en Bilbao que el propio Podemos promovió

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de "vergonzoso" que se haya prohibido la actuación del rapero C.Tangana en las fiestas de Bilbao por sus canciones "machistas".

En un apunte en su cuenta oficial de Twitter, Iglesias ha asegurado que no le "gusta" C.Tangana pero que le "parece vergonzoso que le prohíban actuar". "El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable este", ha escrito, añadiendo el vídeo de la canción 'Los pollos hermanos' de Los Chikos del Maiz.

Esta crítica se produce después de que el Ayuntamiento de Bilbao haya cancelado el concierto que C.Tangana tenía previsto ofrecer el 24 de agosto, en el marco de las fiestas de la Aste Nagusi, tras las protestas por las letras "machistas" del cantante.

Tras esta polémica, se comenzó una campaña de recogida de firmas para pedir la anulación de su actuación, la cual acumuló 10.000 en 24 horas. En el lugar de C.Tangana actuará el cantante portorriqueño Pedro Capó, nieto del legendario Bobby Capó.

Entre las múltiples respuestas que ha recibido el líder comunista hay varias que le han recordado que su pareja, Irene Montero, logró que multasen a una persona por un poema considerado machista: "Pues Irene Montero le metió una púa de 70.000 pavos a un señor que hizo un poema "machista" sobre ella. No había dinero público, así que no debería de haber multa no?" o "¡Ajá! Oye Pablo, ¿y la denuncia que le puso @Irene_Montero_ a aquel poeta? Esa sí te pareció bien, ¿verdad? ¡Demagogo!"

Esto contrasta con la afirmación del político de extrema izquierda de que "el trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura".

Por supuesto, también hay muchas respuestas recordándole que ha sido el propio Unidas Podemos quien ha tomado la decisión de censurar al cantante:

