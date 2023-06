Iglesias alerta de que nada garantiza que Sumar salga bien si se quiere imponer la "humillación y venganza" a Podemos

Dice que el espacio que fue Unidas Podemos antes vive "en los juegos del hambre" de la negociación para confluir unidos el 23J

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha alertado de que el espacio que fue Unidas Podemos vive "en los juegos del hambre" y que "nada garantiza" que la negociación para reagrupar a la izquierda (en torno a Sumar) ante las elecciones del 23J acabe bien "si se impone el deseo de venganza y humillación" al partido morado y sus dirigentes.

Así lo ha trasladado en un artículo de opinión publicado en el diario 'Ara', recogido por Europa Press, donde advierte también de que ante ese escenario, marcado por los comicios, el PSOE puede aspirar a "engullir" el espacio electoral de Unidas Podemos y "no dudará", para ello, en usar un "discurso más duro" que el de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Para Iglesias, se cuestiona si el PSOE puede intentar "devorar" el espacio de Unidas Podemos y responde que "no es descartable", pero que "eso no sería solo mérito suyo". Y al respecto ha comentado que si en algo debe hacer autocrítica Podemos, e incluso él mismo, es no haber sido capaz de convencer al resto de sus aliados en la izquierda de su diagnóstico sobre el "poder de la derecha mediática" como actor político.

"En la derecha están más de acuerdo sobre lo que piensa Podemos del poder que en buena parte de la propia izquierda. La derecha sabe que la tesis de Podemos de apostar por una alianza con ERC y Bildu para armar una dirección de transformación del Estado en clave republicana, es la única posibilidad de superar su estructura", ha reflexionado.

SÁNCHEZ CUENTA CON MÁS APOYO MEDIÁTICO PARA MOSTRARSE DURO

También ha argumentado que el PSOE se ha dado cuenta, "quizá tarde", de que Podemos "tenía razón" y "lógicamente" se quiere aprovechar de que los socios del partido morado "piensan diferente".

"En estas horas, el espacio político que fue Unidas Podemos vive en los juegos del hambre de una negociación que nada garantiza que acabe bien si se impone el deseo de venganza y humillación a Podemos y a sus dirigentes", ha insistido Iglesias.

Con el discurso del presidente del Gobierno ante sus disputados de esta semana, donde denunció el dominio de la derecha en los medios, el exlíder de Podemos ha opinado que Sánchez "se puede permitir decir lo que dijo" porque cuenta con "apoyos mediáticos suficientes", en las que "periodistas que ayer se escandalizaban con Podemos por hablar del papel político de la prensa, daban hoy la razón" al jefe del Ejecutivo.

La normativa electoral marca que el próximo 9 de junio se registren las coaliciones electorales al 23J, para lo cual Sumar está en negociaciones con una quincena de partidos. Algunos de ellos, como Compromis o la Chunta aragonesista