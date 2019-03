Iglesias se adelantó a Abascal y defendió en 2012 el "derecho democrático" a llevar armas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha abogado por un "cambio radical urgente" en la ley sobre tenencia de armas para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa y usarla en situaciones de amenaza real para su vida. En una entrevista en la web armas.es, Abascal argumenta que las leyes tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes y subraya que hay que ampliar el concepto de legítima defensa.

El Gobierno y el PP ya han rechazado la propuesta. Podemos aún no se ha pronunciado, pero no sabemos cuál será su respuesta al bucear por la hemeroteca y descubrir que su líder Pablo Iglesias defendió el "derecho democrático" a portar armas. En un monólogo en 'La Tuerka' en 2012, Iglesias dijo esto: "Una de las grandes falacias del siglo XX ha sido acusar a la izquierda de ser antiamericana. ¿Qué nos han dado los estadounidenses? Nos han dado el jazz, películas maravillosas, la Brigada Lincoln, el baloncesto, a Marilyn Monroe... ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK mientras la novia de América con una sensualidad que erizaría la piel de cualquiera - desde luego la de este presentador - te dice eso de 'Happy birthday to you'? Pero además los Estados Unidos nos ha dado una constitución digna de interés para cualquier socialista. Hoy voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos norteamericanos a llevar armas. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados. O que un padre blanco de familia dispare desde la ventana de su casa dispare a un negro de condición humilde que está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, frecuentes por desgracia, son un síntoma de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia", explicaba Iglesias.

Después, reforzaba su idea: "La democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado (...) Si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Como dijo el cofundador de las Panteras Negras: 'Un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento'. Dios bendiga América", terminaba.